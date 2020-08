Polacy nie chcą płacić abonamentu RTV na bieżąco, a co dopiero płacić za niego wstecz. Niestety, Poczta Polska we współpracy ze skarbówką ściąga go z obywateli w trybie zaległości podatkowych, więc jedyną drogą na uchronienie się od tego jest droga sądowa. Wyborcza opisuje jeden taki przypadek, który może być nadzieją dla innych obywateli.