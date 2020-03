Z nowej technologii 5G będą mogli skorzystać na początek klieci Plusa mieszkający w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie i we Wrocławiu. Plus w swoim wdrożeniu i w oczekiwaniu na aukcję 5G na głównych pasmach (4 bloki o szerokości 80 MHz z pasma 3480-3800 MHz), wykorzysta pasmo 2600 MHz TDD o szerokości 50 Mhz i technologię MIMO 4×4 i QAM256.

Piotr Szymanowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Marketingowej:

Zdecydowaliśmy się poinformować rynek o budowie pierwszej komercyjnej sieci 5G w momencie, kiedy nasze wewnętrzne przygotowania zostały zakończone pozytywnie. Nie braliśmy udziału w medialnych testach 5G, które nie mają znaczenia z punktu widzenia użytkowników. W odróżnieniu od wariantu współdzielenia jednego pasma 2100 MHz pomiędzy 4G i 5G w technologii Spectrum Sharing, nasza sieć będzie zapewniać dodatkową pojemność dla naszych klientów.

Wspomniana przez Piotra Szymanowskiego technologia Spectrum Sharing pozwala na dzielenie się pasmem 2100 MHz przez klientów korzystających z 4G i 5G, nie oznacza to więc de facto zwiększenia zasobów. W odróżnieniu od tego rozwiązania, Plus w swojej technologii TDD w paśmie 2600 MHz zapewnia dodatkowy pas ruchu, a więc dodatkową pojemność sieci.

Justyna Kulka, Członek Zarządu Polkomtel Sp. z o.o., operatora sieci Plus:

Działanie TDD można porównać do ruchu na nowoczesnej autostradzie – zamiast tłoczyć się w kolejkach na bramkach, w piątek wieczorem otwieramy 4 pasy autostrady np. z Łodzi do Gdańska, a w niedzielę 4 pasy w odwrotnym kierunku. Z kolei na zwykłej autostradzie, gdy w jednym kierunku jest korek to w drugą stronę ruch jest minimalny i nic nie da się z tym zrobić – tak działa technologia FDD. Cyfrowy Polsat jako jedyny operator na polskim rynku używa technologii TDD zarówno w LTE jak i w 5G.

Jak idą prace? Plus przekazał dziś, że są już od strony technicznej na półmetku budowy sieci 5G w powyższej technologii. Na ten czas mają zainstalowane nadajniki 5G na 70 stacjach bazowych, a jednocześnie przygotowują ofertę sprzętową, by klienci mieli na czym korzystać z nowej technologii 5G. Nastąpi to niedługo po zakończeniu testów routerów i smartfonów obsługujących 5G.

Czym różni się ta technologia od tej, którą operatorzy wdrożą na wspomnianej wyżej aukcji 5G na częstotliwości 3400-3800 MHz. Tak jak pisałem na tych częstotliwościach bloki mają szerokość 80 Mhz, w przypadku częstotliwości 2600 MHz mówimy o szerokości 50 Mhz, a więc nieco węższy zakres wykorzystania pasma. Natomiast 2600 MHz ma lepszą propagację fal radiowych, a więc lepsze rozprzestrzenianie się w terenie.

Czy to tymczasowe rozwiązanie jest teraz potrzebne? Plus zaznacza, że to nie są testy, ani tymczasowe rozwiązanie. Klienci w tych 7 miastach Polski będą mogli korzystać z wszystkich zalet 5G, po udostępnieniu im sprzętów, a po wdrożeniu 5G na częstotliwości 3400-3600 MHz, razem z 5G na częstotliwości 2600 MHz dzięki agregacji pasm, sieć 5G Plusa będzie zapewniała lepsze pokrycie zasięgowe niż w przypadku wykorzystania jedynie pasma 3400-3800 MHz.

Kiedy dokładnie start 5G w Plusie? Ogłoszone to ma być w momencie zakończenia testów sprzętu obsługującego 5G i przekazania ich do salonów do otwartej sprzedaży, no i po uruchomieniu już wszystkich 100 stacji bazowych z 5G na pokładzie. Całość ma się zakończyć jeszcze w I kwartale 2020 roku.

Źródło: Plus.

Photo: Gutzemberg/Depositphotos.