PlayStation Plus Collection

Sony zapowiedziało dodatkowy „benefit” dla posiadaczy subskrypcji PlayStation Plus. W ramach abonamentu będziemy mogli ograć na start PlayStation 5 klasyki (głównie te na wyłączność) z PlayStation 4. Za darmo, o ile oczywiście będziemy posiadać aktywny abonament.

Znamy datę premiery PlayStation 5!

Znamy cenę PlayStation 5!

Ja wiem, że i tak pewnie większość z Was zaliczyła już te produkcje, ale jeśli nie, to pewnie znajdziecie coś dla siebie. To naprawdę świetne gry i warto je nadrobić, a w ramach abonamentu PS+ to już w ogóle.

Dostaniemy następujące gry: