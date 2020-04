Jestem bardzo sceptycznie nastawiony do cen z zamówień przedpremierowych przed ogłoszeniem oficjalnej ceny konsoli. Szczególnie, że rozstrzał ofert bywa ogromny. Ale gdyby PlayStation 5 kosztowało 2000 złotych, jak w preorderze włoskiego sklepu...

Wokół nowych konsol jest wiele niewiadomych, w tym ta jedna – najważniejsza. No bo co nam z super podzespołów, szybkich dysków SSD jeśli na przykład Sony zdecyduje się sprzedawać PlayStation 5 za 5 tysięcy złotych? W porównaniu z premierową ceną PlayStation 4 byłaby to kwota i szalona, i zaporowa. Na pewno na tyle zaporowa, że sprzedaż nowego sprzętu w naszym kraju stanęłaby pod znakiem zapytania. I też ciężko mi było uwierzyć kiedy w jednym z polskich sklepów pojawiła się przedsprzedaż PS5 za 4500 złotych.

Ale pomarzyć zawsze można i taką iskierką nadziei jest sieć Gamelife, która wystawiła PlayStation 5 za 450 euro, co daje około 2000 złotych z małym hakiem. Cena, musicie przyznać, wręcz idealna by urządzenie sprzedawało się jak ciepłe bułeczki. Niestety jak to w przypadku tego typu ofert na tym etapie bywa, ciężko oczekiwać, że jeśli oficjalna cena od Sony będzie dużo większa, włoski sklep zdecydował się sprzedać zamówione konsole za takie pieniądze. Ale z drugiej strony – chyba na czymś tę ofertę bazuje. Przecieki, domysły potwierdzone u jakichś źródeł? Ciężko ocenić, ale na pewno oferta jest na tyle ciekawa, że ktoś pewnie się na nią skusi.