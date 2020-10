PS5 będzie nagrywać rozmowy na czacie głosowym. Gracze oburzeni

Nie wiem czy zauważyliście, ale po aktualizacji oprogramowanie PlayStation 4 do firmware’u z numerem 8.0 pojawia się informacja o tym, że dołączając do czatu, użytkownik wyraża zgodę na nagrywanie rozmów „do celów moderacji”. Co dziwne, opis aktualizacji oprogramowania nie zawiera informacji o tym, że coś takiego się pojawi. Sony postanowiło wyjaśnić sprawę.

Not only did sony break every ps4 due to how bad the update was, they're even recording us #PS4 pic.twitter.com/006eQznRdf — Mini (@_Minii17) October 14, 2020

W związku z aktualizacją, użytkownicy widzą powiadomienie o bezpieczeństwie Imprezy i o tym, że rozmowy w jej obrębie mogą być nagrywanie. Rejestrowanie rozmów na czacie głosowym w celach moderacji to funkcja, która będzie dostępna na PlayStation 5 wraz ze startem konsoli i pozwoli użytkownikom nagrywać swoje rozmowy i wysyłać je do oceny moderacyjnej. Powiadomienie, które widzicie w tej chwili na PlayStation 4 ma Was poinformować o tym fakcie kiedy będziecie rozmawiać z użytkownikiem PlayStation 5 i o tym, że mogą oni wysłać te nagrania ze swojego PS5 do SIE.

Rozumiem o co chodzi z powiadomieniem, ale sprawa jest dość dziwna i budzi bardzo mieszane uczucia, choć przede wszystkim oburzenie. Domyślam się, że „moderacja” oznacza zbieranie dowodów do późniejszego zgłoszenia użytkownika, który naruszy zapisy regulaminu lub będzie agresywny, ale gracze zostali postawieni przed faktem dokonanym. Nie ma bowiem nigdzie informacji o tym, że użytkownik czatu PlayStation może nie wyrazić zgody na nagrywanie – bo wyraża ją samym uruchomieniem rozmowy i dołączeniem do niej.

Oczywiście już pojawiają się głosy, że to nic innego jak szpiegowanie graczy przez Sony, choć oczywiście sama firma nigdy czegoś takiego nie potwierdzi. Z tym szpiegowaniem to bardzo mocne słowa i jeśli faktycznie pliki same będą lądować na serwerach Sony powinno się raczej mówić o zbieraniu danych, bo niby po co producent konsoli miałby szpiegować graczy. Doskonale rozumiem jednak, że część graczy może się poczuć oburzona, choćby dlatego, że jedynym sposobem na niewyrażenie zgody na nagrywanie jest niekorzystanie z czatów głosowych na konsoli.