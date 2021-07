Pierwszy nagrany superspreading

Odkrycie i zarazem stanowczą korektę zaleceń WHO zawdzięczamy Lidii Morawskiej, kierującej obecnie International Laboratory for Air Quality and Health, profesorce na Queensland University of Technology w Australii i – na szczęście – konsultantce WHO, która badała również azjatycką epidemię SARS w latach 2000. Nie ma raczej wątpliwości, że bez listu otwartego profesor Morawskiej w sprawie możliwości zakażeń aerozolami, opublikowanego w lipcu 2020 w „Clinical Infectious Diseases” i podpisanego przez 200 naukowców z całego świata, bylibyśmy na innym etapie epidemii, znacznie gorszym (na marginesie powstaje pytanie, czy nie za wcześnie zdjęliśmy maseczki). Nie ma też wątpliwości, że wcześniejsze stanowisko WHO utrwaliło się w świadomości powszechnej, zwłaszcza polityków, jako wygodniejsze, pojawia się bowiem problem nowy, dosłownie w innym wymiarze: trzeba coś robić nie tylko z zachowaniami ludzi, ale również z budynkami. Nowe, korygujące oświadczenie WHO dalej jest niedostatecznie zdecydowane.

Jak problem wygląda w szczegółach? Dwóch badaczy z Massachusetts Institute of Technology, chemik i matematyk, opracowało model wiążący wysokie prawdopodobieństwo zakażenia z czasem. Wynika z niego, że jeżeli w klasie szkolnej był ktoś zakażony, a klasa była wentylowana wyłącznie naturalnie (okna), to następna grupa dzieci może w niej przebywać bezpiecznie kilkadziesiąt minut; w klasie wentylowanej i mechanicznie, i naturalnie – kilka godzin. Podobny wynik daje używanie maseczki tam, gdzie wentylacji mechanicznej nie ma. Przy użyciu wszystkich środków, maseczek i obu rodzajów wentylacji, klasa jest bezpieczna przez 80 godzin (pod warunkiem, że się w niej nie śpiewa, a nawet nie mówi zbyt wiele). Inny badacz udowodnił, że nawet zwykły wentylator, ale dobrze ustawiony zabezpieczy dzieci przed zakażeniem – zakładając, że chory jest nauczyciel stojący przed klasą, wystarczy wentylator ustawiony w kierunku nauczyciela. W chińskiej restauracji – dla porównania – nie było w ogóle wentylacji naturalnej, a kierunki działania wentylatorów mechanicznych powodowały, że aerozole krążyły na środku sali. Problem jest, można powiedzieć, architektoniczny, ponieważ wentylacja najczęściej nie jest projektowana tak, by następowała całkowita wymiana powietrza w pomieszczeniu. Jeżeli nie ma innych możliwości, zdaniem badaczy wentylacje powinny być wyposażone w lampy utrafioletowe, których używa się w szpitalach. Profesor Morawska podkreśla, że problem jest może nawet bardziej społeczny niż techniczny. Nie powinno być żadnej taryfy ulgowej dla siebie ani współpracowników, którzy przychodzą do pracy z lekkim katarem, zaczerwienionym okiem, dwoma paczkami chusteczek, tak na wszelki wypadek. Pracodawca powinien zadbać o jakość powietrza w biurze – i przekazywać pracownikom wyniki regularnych badań.

Wietrzenie klasy wydaje się zabiegiem powszechnym, odruchowym, ale dane nie są pocieszające. Powietrze w 87% amerykańskich i 66 % europejskich klasach szkolnych jest poniżej dopuszczalnych standardów powietrza. Prezydent Joe Biden w ramach planu ratunkowego przeznaczył 123 miliardy dolary na poprawienie infrastruktury szkół, zwłaszcza wentylacji. Działanie wzorcowe, można powiedzieć, i fantastycznie odległe, skoro my jeszcze nie zaczęliśmy radzić sobie ze smogiem.