PGS Software świętuje! Obchody 16-lecia oficjalnie rozpoczęte

Jubileusz PGS Software zainaugurowany został 16 kwietnia br.. W związku z panującą sytuacją epidemiczną, firma uczciła swoje urodziny onlinowo – spotkaniem pracowników z Prezesem, Wojciechem Gurgulem. Nie zabrakło też prezentów niespodzianek, które współpracownicy otrzymali prosto do swoich domów. Od początku swojego istnienia PGS Software stawiała na rodzinną i przyjazną atmosferę w pracy, a także na rozwój – było to możliwe zarówno w 2005 roku, jak i teraz, gdy pracuje tu ponad 700 osób, a mimo pandemii, wciąż prowadzone są nowe rekrutacje.

Paweł Gurgul – założyciel PGS Software – rozpoczynał, jak większość wielkich i znanych firm – od przysłowiowego garażu. Pierwsza siedziba mieściła się we Wrocławiu przy ulicy Lelewela. Od początku wspierał go młodszy brat Wojtek, który po godzinach pracy etatowej w innej firmie, pomagał mu rozwijać projekty i zatrudniać młodych, utalentowanych pracowników z Politechniki, którzy dzisiaj są wykwalifikowanymi menadżerami. To sprawiło, że małe biuro przestało być wystarczające. W przeciągu tych szesnastu lat bracia otworzyli oddziały w Rzeszowie i Gdańsku, a siedziba we Wrocławiu ulokowana została najpierw we Wrocławskim Parku Technologicznym, a cztery lata temu w nowym biurowcu – Wroclavia. Tym samym PGS Software dołączył do grona największych polskich firm IT.

CEO PGS Software, Wojciech Gurgul: