Pełna prędkość! Nowe serwery oferują najszybszy dom dla Twojej strony internetowej

XXI wiek to czas, w którym nikt nie może pozwolić sobie na słabe strony internetowe. Dotyczy się to zarówno ich intuicyjności pod względem projektu, jak i… responsywności — i nie mam tu na myśli dostosowywania się do różnych wielkości ekranów. Strony internetowe mają być szybkie i w kilka sekund pozwolić nam na dostęp do wiadomości, których od nich oczekujemy. Aby te warunki zostały spełnione potrzebne są nie tylko wysokiej jakości projekty witryn, ale także odpowiednia infrastruktura na której takowe się znajdują. Spółka nazwa.pl zakończyła właśnie wymianę serwerów — od teraz te będą jeszcze szybsze i bardziej niezawodne. Co się zmieniło?

Najszybsze na rynku procesory serwerowe

Spółka nazwa.pl jest pierwszym w Polsce hostingodawcą, którego infrastruktura oparta jest o najszybsze procesory serwerowe Intel Xeon E-2288G, a także dyski Intel Optane. Co to oznacza w praktyce dla użytkowników? Dzięki nowej technologii serwisy internetowe mogą działać wielokrotnie szybciej niż miało to miejsce do tej pory!

Powyższy test został wykonany w dniach 11.02.2020 – 14.02.2020 za pomocą aplikacji WordPress 5.3.2 pobranej ze strony http://pl.wordpress.org (czysta instalacja) wraz z zainstalowanym dodatkowym pluginem Query Monitor 3.5.2, w środowisku PHP 7.3, na płatnych pakietach hostingowych badanych usługodawców. Na wykresie zaprezentowano dla każdego z usługodawców minimalny czas ze wszystkich pomiarów, podany w sekundach.

Wiele firm oferujących hosting stron internetowych stale unowocześnia swoje serwery. Najczęściej jednak dokonują one instalacji dysków SSD z interfejsem NVMe. Firma nazwa.pl, chcąc umocnić się na pozycji lidera, postawiła na najszybsze z rozwiązań dostępnych na rynku, czyli właśnie dyski Intel Optane. Te wykonane są w technologii 3D XPoint, która pozwala nawet dziesięciokrotnie skrócić czas zapisu i odczytu informacji. Takie przyspieszenie przełożyło się na dużo bardziej wydajne działanie wszystkich aplikacji wykorzystujących bazy danych. A idąc za ciosem, by jeszcze bardziej przyspieszyć, firma, poza wymianą dysków na Intel Optane, zadbała także o nowe procesory!

Obecnie hosting nazwa.pl napędzany jest najszybszymi na rynku procesorami serwerowymi Intel Xeon E-2288G. Dodajmy do tego jeszcze technologię cloud. Jak pokazują ostatnie testy, serwery nazwa.pl nie mają konkurencji w kwestii szybkości wczytywania stron internetowych. Dzięki temu, że zapytania przydzielane są dynamicznie do serwerów z najmniejszym obciążeniem w klastrze, wszystkie wykonywane są z maksymalną szybkością.

„Dzięki wymianie serwerów strony WWW obsługiwane przez nazwa.pl działają kilkukrotnie szybciej niż na hostingu w firmach konkurencyjnych. Ta sama aplikacja WordPress, jak pokazał powyższy test, może działać nawet 10x szybciej, po przeniesieniu jej do nazwa.pl z serwerów home.pl. Warto więc przed zakupem hostingu porównać nie tylko cenę, ale przede wszystkim szybkość działania oferowanych usług. Pomimo, że każdy dostawca zapewnia, że jego usługi są najlepsze, to jednak, jak widać, hosting hostingowi nierówny” – powiedział Krzysztof Cebrat, prezes zarządu nazwa.pl.

Jeżeli chcielibyście się samodzielnie przekonać, jak to działa w praktyce, nazwa.pl oferuje możliwość sprawdzenia tego na własnych zasadach. Czytelnicy antyweb.pl mogą teraz aktywować za darmo usługę Hosting Cloud Basic na okres 90 dni. Wystarczy tylko przy zamówieniu na stronie https://www.nazwa.pl/ wybrać opcję Voucher i wpisać poniższy kod rabatowy: qe93-2589-7683. Termin ważności kodu rabatowego upływa 8 maja 2020 roku.