Powrót fizycznych klawiatur? Chcę to!

Moim drugim w życiu smartfonem był niezapomniany HTC TyTN II. Ach! Co to był za telefon? Prosty w obsłudze, przyjemnie leżał w ręku, obsługiwał rysik i posiadał cudowną, wysuwaną klawiaturę. Korzystanie z niego było czystą przyjemnoścai. Realnie do dziś nie mogę odżałować, że producenci odeszli od tego rozwiązania.

Oczywiście rozumiem powody. W pościgu za pięknym designem urządzenia stawały się coraz smuklejsze i eleganckie. Gdy wziąłem do ręki starego, dobrego „tytana” do ręki (serio! 2 dni temu dopiero go zutylizowałem) to miałem świadomość, że ten smartfon kiepsko się zestarzał. Nie wygląda pięknie, nie wygląda ładnie, ale jest naprawdę genialnym narzędziem do pracy.

Smartfon to przecież narzędzie

Producenci telefonów mogą próbować wmawiać nam różne rzeczy, ale prawda jest taka, że nasz telefon jest tylko narzędziem do pracy. Dla niektórych głównym, żeby nie powiedzieć jedynym. Jego najważniejszym zadaniem jest wspieranie nas w codziennych czynnościach. Jednak obecnie wydaje mi się, że wszystko kręci się wokół wyglądu.

Dlaczego o tym mówię? Bo bardzo chętnie – i zakładam, że nie tylko ja – zamieniłbym smukłość swojego smartfona na rzecz rozsuwanej konstrukcji i fizycznej klawiatury qwerty. Osobiście nienawidzę pisać na telefonie w pozycji horyzontalnej. Klawiatura ekranowa zabiera za dużo przestrzeni, jest niewygodna i nie daje odpowiedniego „czucia”. Praca w tej pozycji z HTC TyTN II to była czysta przyjemność.

Oczywiście na ich powrót tak naprawdę nie liczę. Chociaż z drugiej strony, składane smartfony mogą otworzyć te wrota. Skoro już decydujemy się na poświęcenie designu i wyglądu na rzecz nowych możliwości telefonu to kto wie? Może rozsuwane konstrukcje wrócą do łask?

Oppo ma na to inny pomsył

Chińska firma rozważa wprowadzenie na rynek specjalnego etui do telefonu, które będzie posiadać fizyczną klawiaturę. Musze przyznać, że w tym szaleństwie jest metoda!

Jak donosi LetsGoDigital, Oppo zgłosiło nowy patent, który prezentuje tego typu rozwiązanie. Tak, mam świadomośc, że Samsung kombinował coś podobnego z Galaxy Note 5. Skoro ich rozwiązanie się nie przyjęło to dlaczego teraz miałoby się udać?

No cóż. Moim zdaniem klawiatura, którą możecie zobaczyć na powyższym filmiku nie spełnia kluczowych oczekiwań. To nie jest optymalne rozwiązanie. Zdecydowanie lepszym podejściem jest to proponowane przez Oppo – klawiatura horyzontalna.

Moje jedyne obawy dotycząca dwóch rzeczy, są nimi zawias i uniwersalność. Zacznijmy od tego pierwszego.

Rozwiązania promowane przez HTC były niezawodne dzięku temu, że tworzyły całościową i przemyślaną konstrukcję telefonu. Wszystko było na swoim miejscu od początku do końca. A w tym przypadku? Tutaj mamy do czynienia z czymś dodatkowym, czymś co musi utrzymać wagę całego urządzenia. Równocześnie to etui nie powinno się narzucać. Musi być opcja swobodnego „otworzenia” całości, tak aby klawiatura znalazła się na plecach. Dobrym przykładem są laptopy 2-in-1 w wersjach 360 stopni. Zobaczymy czy im się to uda.

No i kwestia druga. Czy Oppo planuje iść na wyłączność jak LG ze swoim etui z dodatkowym ekranem? Chciałbym, aby nie było tu żadnych ograniczeń i aby można było takie rozwiązanie dopasować do każdego modelu telefonu. Osobiście nie korzystam z etui. Skoro nasze telefony są już takie ładne to chce się tym cieszyć, a nie chować to pod kawałkiem gumy. Jednak dla takiego gadżetu zmieniłbym swoje podejście.

Dajcie mi fizyczną klawiaturę!

Źródło: LetsGoDigital