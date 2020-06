OnePlus Z zadebiutuje w lipcu

Szczerze powiedziawszy spodziewaliśmy się premiery OnePlus 8 Lite, który znany jest też jako OnePlus Z i pod taką nazwą prawdopodobnie zadebiutuje, znacznie wcześniej. Z pewnych względów została ona jednak przesunięta w czasie, na co też pewnie miała wpływ pandemia koronawirusa. Wygląda jednak na to, że data jest już ustalona, ma to być drugi tydzień lipca, a dokładnie 10 lipca. Nie jest to jeszcze „wyryte w kamieniu” i premiera może się przesunąć w zależności od ogólnej sytuacji na świecie, ale wiele wskazuje na to, że budżetowy model OnePlusa poznamy właśnie za miesiąc.

Co ciekawe, podobnie jak to miało miejsce z modelem OnePlus 7T, premiera będzie miała miejsce w Indiach, który jest bardzo ważnym rynkiem dla OnePlusa. Nie wiemy jeszcze kiedy smartfon trafi do globalnej sprzedaży, ale patrząc na doświadczenia z przeszłości, może mieć to miejsce już 2 tygodnie później. Z pewnością zainteresowanie będzie wielkie, bo jeśli potwierdzą się przecieki dotyczące ceny, która w przeliczeniu ma wynosić około 330 USD, czyli około 1320 PLN, to szykuje nam się prawdziwy hit. Nota bene, 299 euro kosztował mnie OnePlus One, który zapoczątkował historię tej marki.

Jeśli zaś chodzi o specyfikację, to w tej cenie powinna to być świetna oferta. Wedle przecieków OnePlus Z będzie bazował na Snapdragonie 765G, który obsługuje między innymi łączność 5G. Poza tym mamy mieć 6 GB pamięci RAM, 128 GB pamięci na dane oraz ekran AMOLED o przekątnej 6,55 cala z odświeżaniem 90 Hz. Będzie to zatem bardzo podobna konfiguracja do OnePlus 7T. Poza tym użytkownicy będą mieli do dyspozycji główny aparat o rozdzielczości 48 Mpix, obiektyw szerokokątny 15 Mpix i macro 2 Mpix. Przedni aparat będzie miał natomiast formę obiektywu typu „punch hole”. Jeśli cena znajdzie potwierdzenie w rzeczywistości, to OnePlus Z może zostać „zabójcą średnio-półkowców” ;-)