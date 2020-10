OnePlus 8T bez tajemnic i na pierwszych zdjęciach. Jutro premiera!

Informacje na temat OnePlus 8T pojawiają się w sieci bardzo regularnie. O telefonie wiemy już niemal wszystko — choć oficjalna premiera dopiero w środę. To właśnie wtedy OnePlus 8T zadebiutuje oficjalnie — a już teraz macie okazję zobaczyć go w całej okazałości.

Ostatnie kilka tygodni przyniosło sporo przecieków, które dały Wam szansę zobaczenia OnePlus 8T na pierwszych renderach — pokazywały one telefon z przodu, jak i jego plecki. Jeszcze wcześniej w sieci pojawiła się jego specyfikacja. W zeszłym tygodniu OnePlus opublikował wideo z zaproszeniem na jutrzejszą prezentację — a to potwierdziło wcześniejsze doniesienia o odświeżonym wyglądzie smartfona. Najbardziej rzucają się w oczy zmianą jest prostokątną wysepka. Na niej umieszczone będą 4 aparaty i dodatkowe czujniki mające poprawić jakość robionych zdjęć i filmów.

OnePlus 8T Aquamarine Green Live Images have leaked.

Original source is unknown and and I have cropped somebody’s name (possibly the person who took the picture).#OnePlus8T #OnePlus8T5G pic.twitter.com/xS4kqeeMbT

— Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) 12 października 2020