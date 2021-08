Z pewnością wielu z Was korzystało kiedyś lub korzysta nadal z abonamentów w Orange, Play, Plus i T-Mobile. Najczęściej o wyborze danego operatora decyduje zasięg w naszej lokalizacji i chęć zakupu w ramach abonamentu smartfona. Jednak niektórzy klienci, gdy zorientują się po wzięciu kalkulatora do ręki, iż sporo przepłacają u operatorów za smartfona, którego cena zaszyta jest nie tylko w ratach, ale i w abonamentach, szukają alternatywy w postaci tańszych ofert bez zobowiązania i kupują kolejnego smartfona w sklepie.

W takiej sytuacji pierwszym wyborem stają się oferty, z których można korzystać nadal z zasięgu tego samego operatora - to zrozumiałe, jeśli byliśmy do tej pory zadowoleni z jakości samych usług danego operatora. Oni to wiedzą, i głównie z tą myślą tworzone były przez nich submarki z atrakcyjnymi pakietami. Porównamy więc dzisiaj te oferty i sprawdźmy, któremu z operatorów udało się stworzyć najlepszą ofertę, by zatrzymać u siebie jak największą liczbę klientów rezygnujących z abonamentów.

Do porównania weźmiemy tu najpopularniejsze abonamenty komórkowe i na internet mobilny, kosztujące w okolicach 50 zł miesięcznie i zestawimy je z ofertami w submarkach.

Oferta Orange vs nju mobile

W ofercie abonamentowej z dwuletnim zobowiązaniem Orange ma Plan 50 za 50 zł miesięcznie, w której do dyspozycji dostajemy pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 24 GB transferu danych.

Z kolei w ofercie na internet mobilny mamy plan Internet Domowy 4G za 59,99 zł miesięcznie z limitem transferu danych 250 GB w miesiącu.

Natomiast w ofercie abonamentowej z miesięcznym okresem wypowiedzenia nju mobile w ofercie głosowej możemy skorzystać z planu za 29 zł miesięcznie, który zawiera limit transferu danych na poziomie 30 GB (po dwóch latach), a w ofercie na internet mobilny z planu za 29 zł miesięcznie z limitem transferu danych 120 GB - również po dwóch latach.

Zsumujmy to teraz w tabelce.

Porównanie ofert Orange nju mobile Orange nju mobile Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Transfer danych w komórce 24 GB 30 GB 24 GB 120 GB Transfer danych w routerze 250 GB 120 GB 250 GB 120 GB Abonament razem 109,99 zł 58 zł 109,99 zł 87 zł Różnica 51,99 zł Różnica 22,99 zł

W nju mobile mamy więcej GB w ofercie głosowej, ale o połowę mniej w ofercie na internet mobilny. Jednak z zapasem 52 zł miesięcznie, który możemy przeznaczyć na droższy plan za 39 zł z 60 GB transferu danych, do którego możemy dokupić usługę internet dodatkowy za 19 zł z limitem 60 GB. Łącznie więc możemy uzyskać 240 GB transferu w miesiącu i nadal zostaje nam w kieszeni 23 zł w porównaniu z abonamentami w Orange.

Oferta Play vs Virgin Mobile

Główna submarka Play, czyli Red Bull Mobile nie ma typowo internetowej oferty, więc do porównania weźmiemy ofertę Virgin Mobile, które zostało nie tak dawno przejęte przez Play.

Abonament głosowy w Play kosztuje 45 zł miesięcznie z limitem transferu danych 40 GB, a abonament na internet mobilny bez urządzenia dla posiadaczy abonamentu głosowego 50 zł z limitem 200 GB.

Tu korzystniej będzie jednak dla abonamentu Play porównać dedykowany plan dla oferty głosowej + internetu mobilnego za 75 zł - Play Homebox, więc w tabelce porównawczej pojawią się dwie opcje w Play.

Virgin Mobile natomiast ma tylko jeden abonament głosowy bez zobowiązania, który kosztuje 29 zł i zawiera dużo mniejszy limit 15 GB transferu danych, za to w ofercie internetu mobilnego mamy już 220 GB za 45 zł miesięcznie.

Porównanie ofert Play Virgin Mobile Play Virgin Mobile Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane płatne nielimitowane płatne Transfer danych w komórce 40 GB 15 GB 150 GB 15 GB Transfer danych w routerze 200 GB 220 GB 200 GB 220 GB Abonament razem 95 zł 74 zł 75 zł 74 zł Różnica 21,00 zł Różnica 1,00 zł

Jak widać, w przypadku Play pomijając dwuletni okres zobowiązania, aktualnie mają lepszą ofertę niż w swojej submarce.

Oferta Plus vs Plush

Przechodzimy już do naszego zielonego operatora. Plus w abonamencie głosowym ma plan za 50 zł z limitem 24 GB transferu danych, a w ofercie internetu mobilnego plan również za 50 zł miesięcznie dla posiadaczy oferty głosowej z limitem 250 GB transferu danych.

Natomiast w submarce Plush możemy skorzystać z oferty z miesięcznym okresem wypowiedzenia w planie za 25 zł miesięcznie i 20 GB transferu danych (po dwóch latach). Z kolei w ofercie internetu mobilnego mamy jeden plan za 30 zł z limitem 80 GB transferu danych (po roku).

Porównanie ofert Plus Plush Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane Transfer danych w komórce 24 GB 20 GB Transfer danych w routerze 250 GB 80 GB Abonament razem 100 zł 55 zł Różnica 45,00 zł

Widać tu znaczącą różnicę w cenach, ale i jeszcze bardziej znaczącą w ofercie. Abonamenty w Plusie wypadają dużo korzystniej, jeśli chodzi o transfer danych, zwłaszcza w ofercie internetu mobilnego.

Oferta T-Mobile vs Heyah

Na koniec został nam T-Mobile z ofertą głosową za 55 zł miesięcznie z limitem transferu 40 GB oraz z internetem mobilnym za 40 zł bez limitu transferu, jedynie z limitem prędkości do 30 Mb/s.

Heyah natomiast ma dwa plany po 19,99 zł miesięcznie, plan głosowy z limitem 20 GB transferu danych, a plan internetu mobilnego z 50 GB.

Porównanie ofert T-Mobile Heyah Rozmowy komórkowe nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS nielimitowane nielimitowane Transfer danych w komórce 40 GB 20 GB Transfer danych w routerze nielimitowane 50 GB Abonament razem 95 zł 39,98 zł Różnica 55,02 zł

Tu podobnie jak w Plusie, duża różnica w cenie i spora dysproporcja w zawartości.

Tak więc jak pokazuje powyższe zestawienie, najlepiej przygotowaną ofertę dla uciekających od abonamentu ma obecnie Orange w swojej submarce nju mobile, nie dziwi więc, iż to ta submarka ma najwięcej klientów spośród całej czwórki. Ostatnie dane mówią o ponad 1 mln klientów, wśród których z pewnością jest sporo osób uciekających z abonamentów u konkurencji.

Stock Image from Depositphotos.