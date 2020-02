Już jutro Walentynki, zapewne dobrze się już przygotowaliście na ten dzień, ale jeśli znajdziecie jeszcze chwilę czasu w tym dniu, to zapraszam do zapoznania się z naszym zestawieniem ofert komórkowych dedykowanych parom, już bez kolejnego zobowiązania.

Być może będzie to dla Was dobra okazja do zmiany operatora i zaoszczędzenie często sporych kwot w porównaniu z ofertami z zobowiązaniem na dwa lata.

Skupię się w tym zestawieniu tylko na ofertach dedykowanych parom, czyli nie będę zestawiał dwóch pojedynczych ofert, bo w przeważającej większości oferty specjalne dla par, będą razem tańsze od dwóch najtańszych opcji na rynku branych każde z osobna. Dla uproszczenia, będzie tu mowa o ofertach z nielimitowanymi rozmowami, wiadomościami i transferem danych z minimum 10 GB.

Oferta dla dwojga w lajt mobile

Zaczynamy alfabetycznie od wirtualnego operatora Lajt Mobile, który to ma dla par aż cztery propozycje za 69,99 zł, 34,99 zł, 29,99 zł i 19,99 zł miesięcznie, do podziału na dwie osoby.

Bardzo ciekawie wygląda ta najdroższa opcja, gdzie za 35 zł na głowę dostajemy dla każdego po 100 GB transferu danych + 200 GB w nocy, do tego nielimitowane rozmowy i wiadomości. Jednak wybieramy tu najkorzystniejszą ofertę, a 300 GB transferu w telefonie nie dla każdego będzie potrzebne, chyba że jako dodatkowy internet mobilny w domu.

Najkorzystniejsza ofertą wydaje się więc oferta za 34,99 zł – 17,5 zł za numer, z nielimitowanymi rozmowami komórkowymi i stacjonarnymi, nielimitowanymi wiadomościami SMS/MMS oraz aż 30 GB transferu danych na numer – myślę, że to zdecydowanie wystarczająca paczka danych w smartfonie.

Oferta dla dwojga w nju mobile

W Nju Mobile są 3 oferty dla par, a dokładniej 3 abonamenty z miesięcznym okresem wypowiedzenia, do których możemy dobrać dodatkowy numer za 9 zł, a który korzysta z planu i usług na numerze głównym.

Tutaj najkorzystniejszy i wystarczający dla wielu par będzie środkowy plan za 29 zł + 9 zł, czyli 19 zł na numer, gdzie do wykorzystania mamy pełen no limit na rozmowy i wiadomości oraz 10 GB transferu danych. W odróżnieniu od lajt mobile, transfer danych w nju mobile jest dzielony na dwa numery, ale po pół roku z 10 GB robi się nam 20 GB, po roku, 25 GB, a po 2 latach 30 GB. Niemniej to i tak mniej niż w lajt mobile, gdzie na start i od razu jest 30 GB na numer do wykorzystania.

Oferta dla dwojga w Plush

Submarka Plusa – Plush ma dwie propozycje dla par, z tego jedna ze zobowiązaniem na dwa lata, więc odpada od razu.

Pozostaje nam więc abonament bez zobowiązania za 25 zł, do którego dobieramy drugi numer dla swojej połówki i dzięki temu na obu numerach korzystamy z rabatu po 5 zł na głowę, a więc na każdy numer wychodzi nas to po 20 zł. W tym mamy nielimitowane rozmowy i wiadomości oraz 10 GB transferu danych, ale ten podobnie ja w nju rośnie wraz ze stażem i po 3 miesiącach roku mamy go już

12 GB, 14 GB po pół roku, 16 GB po roku, a 20 GB po dwóch latach. Tutaj również transfer danych jest na każdą z kart SIM osobny.

Oferta dla dwojga w Premium Mobile

Na koniec pozostaje nam Premium Mobile z dwoma planami dla dwojga.

Z tych propozycji najlepsza wydaje się ta za 44,40 zł i 22,20 zł na osobę, z pełnym no limit na rozmowy i wiadomości oraz po 20 GB transferu danych na każdy numer.

Podsumowanie w tabelce

lajt mobile nju mobile Plush Premium Mobile Abonament 34,99zł 38,00zł 40,00zł 44,40zł Abonament na osobę 17,50zł 17,50zł 19,00zł 19,00zł 20,00zł 20,00zł 22,20zł 22,20zł Rozmowy kom. bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu Rozmowy stac. bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu Wiadomości SMS bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu Wiadomości MMS bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu Internet 30 GB 30 GB 10 GB 10 GB 10 GB 20 GB 20 GB Internet po 2 latach 30 GB 30 GB 30 GB 20 GB 20 GB 20 GB 20 GB

Wybór wydaje się prosty, najkorzystniej i najtaniej prezentuje się oferta dla par w Lajt Mobile. Niemniej należy pamiętać, że ważne jest też to, na jakich nadajnikach dany operator funkcjonuje. I tak, jeśli chodzi o lajt mobile, Plush i Premium Mobile działają oni na nadajnikach Plusa, a nju mobile na nadajnikach Orange. Tak więc, wybierajcie tego operatora, którego zasięg macie dobry w swojej lokalizacji, czy to w domu czy w pracy/szkole.