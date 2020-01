Pamięć szybka jak RAM i trwała jak NAND

W komputerach mamy kilka różnych typów pamięci. Kilka megabajtów ma procesor w postaci pamięci cache, w której trzyma dane nad którymi aktualnie pracuje. Dalej jest pamięć RAM, która jest stosunkowo szybka i trzyma więcej informacji o aktualnie działających aplikacjach i wreszcie dyski SSD/HDD, na których trzymamy dane, które w danej chwili nie są nam potrzebne. Tak wygląda to w dużym uproszczeniu. Gdy procesor potrzebuje danych z dysku, to niestety dostęp do nich jest stosunkowo długi, dlatego dobrze jest trzymać ich jak najwięcej w pamięci RAM. Ta jednak ma też pewne wady, przede wszystkim gdy zabraknie zasilania, dane z pamięci znikną, a po drugie, ilość energii potrzebna do ich utrzymania i zmiany, też jest stosunkowo duża.

Dlatego wiele firm i naukowców pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które mogą zmienić status quo. Taką próbą są pamięci 3D Xpoint, które pod postacią kości Intel Optane oferowane są w zastępstwie dysków SSD, a ostatnio nawet jako rozszerzenie pamięci RAM. Optane mają mniejsze opóźnienia niż pamięć NAND, a przy tym nie potrzebują zasilania aby utrzymać dane, ale są niestety stosunkowo drogie w produkcji, a tym samym drogie również dla użytkownika końcowego.

Brytyjczycy stworzyli pamięci UK III-V

Swoją propozycję mają też brytyjscy naukowcy z Uniwersytetu w Lancaster, którzy stworzyli pamięć nazwaną UK III-V. Układ stworzony w litografii 20 nm może zapisywać dane z prędkością i opóźnieniami takimi jakie mają pamięci DRAM, czyli znacznie szybciej niż komórki NAND. Co więcej robią to przy niższym napięciu i nie degradują się tak szybko, mimo, że korzystają z podobnej technologii. Co jednak najważniejsze, dane zapisane w komórce pamięci zostaną utrzymane nawet po odcięciu zasilania.

Naukowcy nie precyzują tylko jak dużo energii potrzebne jest do odczytania danych i z jaką prędkością można to robić, ale wyniki podobno są na tyle obiecujące, że złożono już wniosek patentowy. Jeśli teraz projektem uda się zainteresować jednego z dużych graczy na rynku pamięci DRAM/NAND, to za kilka lat możemy doczekać się małej rewolucji. Jeśli dane będą trzymane w pamięci tak szybkiej jak RAM, to uruchomienie komputera może potrwać 1-2 sekundy. Dzisiaj dyski SSD i tak znacznie cały proces przyśpieszyły, ale tak szybka pamięć wpłynie nie tylko na czas uruchamiania komputera, ale też na działanie wszystkich aplikacji. Kluczowa jak zwykle będzie cena.

źródło: Techspot