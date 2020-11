Nowy trend. Możecie uratować puby przed skutkami lockdownu zostając ich patronami

Ze względu na obostrzenia, większość lokali gastronomicznych, hal koncertowych czy pubów przeżywa obecnie kryzys. Jeżeli dojdzie do całkowitego lockdownu – będzie jeszcze gorzej. Właściciele tych miejsc robią co mogą, by utrzymać swój biznes na powierzchni. Sprzedają karnety na przyszłe koncerty, na szybko organizują dowóz (zdarza się nawet że puby dowożą alkohol) czy też – w jakikolwiek inny sposób próbują zapewnić sobie dochód, żeby pokryć bieżące opłaty. A te z kolei piętrzą się niemiłosiernie. Już pierwsza fala zachorowań i związane z nią restrykcje znacznie obniżyły rentowność pubów, a przy obecnej skali choroby nie ma co nawet mówić o szybkim powrocie do normalności. Dlatego puby, postawione przed sytuacją „być albo nie być” postanowiły się zwrócić z prośbą o pomoc do… swoich klientów.

Patroni uratują puby?

Patronite to znana platforma, która pozwala internetowym twórcom na bezproblemową twórczość. Patroni, którzy zadeklarowali się do określonej wysokości miesięcznych wpłat, otrzymują za to różne bonusy – wcześniejszy dostęp do publikowanych treści, możliwość zgłaszania swoich pomysłów na kolejne materiały czy też spotkania z twórcami. Ze względu na to, że model wsparcia przez Patronite jest bardzo elastyczny (możliwość ustawienia różnych poziomów wpłat, prosta rezygnacja z dotowania danego podmiotu), nie dziwi fakt, że to właśnie ta platforma została wybrana jako narzędzie do, nie bójmy się tego słowa, ratowania biznesu.