LG OLED to nie tylko bierne oglądanie sportu, ale również samodzielne zmagania na wirtualnej murawie

Euro 2020 rozpocznie się już 11 czerwca. Polacy trafili do grupy E z Hiszpanią, Słowacją i Szwecją – obstawiam więc, że większość nowych telewizorów, które zostanie kupione właśnie z myślą o mistrzostwach, pokaże zmagania naszej reprezentacji podczas każdego z zaplanowanych meczów. Nie znaczy to oczywiście, że po skończeniu Euro 2020 sprzęty będą wisiały na ścianach czy stały na szafkach nieużywane. Powiem więcej, piłka nożna może być na nich wyświetlana cały czas, a do tego mamy przecież gry wideo.

Pewnie część z Was ma podobnie jak ja i kiedy wraca z kina, chętnie sięga po grę stworzoną na bazie obejrzanego właśnie filmu. Zauważyłem, że miłośnicy piłki nożnej najbardziej lubią…gry piłkarskie, co nie jest żadną niespodzianką. I choć na rynku nie ma zbyt dużego wyboru, to dwie najpopularniejsze serie oferują tak dużo emocji, że nie ma sensu szukać innych tytułów. Szczególnie, że co roku otrzymują one swoje nowe wersje, które coraz mocniej zbliżają wirtualny mecz do prawdziwego, ale przede wszystkim aktualizują składy drużyn, by te nie odstawały od aktualnej sytuacji na prawdziwych boiskach. Mowa oczywiście o FIFA oraz PES (Pro Evolution Soccer).

Obie serie mają swoich zwolenników i przeciwników, obie różnią się od siebie na tyle, że nie zawsze ktoś świetnie grający w FIFA, poradzi sobie na wirtualnym boisku PES tak samo dobrze, jak w swojej ulubionej serii. I odwrotnie. Obie gry starają się jak najlepiej oddać ducha sportowej rywalizacji oferując coraz bardziej rozbudowane algorytmy sztucznej inteligencji wirtualnych piłkarzy, jeszcze lepszą oprawę graficzną i animację zawodników czy fizykę piłki. Zdarzyło się nawet, że gdy grałem w którąś z tych produkcji, ktoś po wejściu do pokoju zapytał jaki mecz aktualnie oglądam. To jednoznacznie pokazuje jak dobrze wyglądają dzisiejsze gry piłkarskie. Ale żeby tak było, niezbędny jest oczywiście dobry telewizor.