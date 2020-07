Oferty telewizyjne mają to do siebie, że ciężko je zaprezentować tak, aby były jasne i przejrzyste dla klientów, głównie z uwagi na mnogość kanałów telewizyjnych. Do tego dochodzą zwykle dodatkowe pakiety kanałów premium, sprzęty, no i dołączana jest oferta na dostęp do internetu. Robi się więc istny miszmasz, przez co klienci i tak muszą przed wybraniem odpowiedniej dla siebie oferty spędzić dużo czasu na stronie, zadzwonić do konsultanta czy ostatecznie udać się na końcu do salonu po więcej szczegółów. Wydaje się jednak, że Netii to się właśnie udało.

Nowa oferta Netii przygotowana została we współpracy z Cyfrowym Polsatem, do którego ten operator należy od dłuższego czasu, to zobaczmy najpierw jak to wygląda w główniej marce Grupy.