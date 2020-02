Nowa oferta wchodzi do sprzedaży we wszystkich kanałach od 10 lutego, ale jej omówienia nie sposób nie zacząć od nawiązania do aktualnej oferty, gdyż zmienia się w niej nieco filozofia konstrukcji oferty internetowo-telewizyjnej.

Obecnie klienci mogą wybierać z podstawowej oferty internetowo-telewizyjnej spośród 3 pakietów. Każdy z nich ma w sobie pakiet telewizyjny Telewizja Na Start z 93 kanałami w tym 51 HD, w cenie 50 zł, 70 zł i 80 zł z internetem odpowiednio do 300 Mb/s, 500 Mb/s i 1 Gb/s.

Do tego mamy osobny pakiet trzech planów dla kinomaniaków, w którym do Telewizji na Start dochodzą kanały filmowe, takie jak HBO, Comedy Central czy Ale Kino, razem dając dostęp do 107 kanałów, w tym 59 HD z tą samą prędkością internetu w cenie 80 zł, 110 zł i 130 zł.

Trzeci zestaw z kolei, zamiast kanałów filmowych ma kanały sportowe, takie jak Polsat Sport Premium, Eleven Sports czy EuroSport – łącznie 105 kanałów, w tym 59 HD. Te same ceny, te same prędkości.

Natomiast na dzisiejszej konferencji prasowej, Netia zaprezentowała trochę inne podejście do swojej oferty. W każdym z pakietów ustawiła na sztywno (z jednym wyjątkiem, by pokazać, iż zwiększenie prędkości internetu za 10 zł, skutkuje dodaniem dostępu do Tidala) jedną prędkość internetu, podobno najczęściej wybieraną przez klientów, zupełnie dla nich wystarczającą – 300 Mb/s, do których mogą sobie dobierać poszczególne usługi w zależności od swoich potrzeb.

Dla przykładu, pierwszy z brzegu najtańszy plan za 50 zł z Telewizją na Start z takim samym zestawem kanałów jak obecnie i z internetem 300 Mb/s, będziemy mogli sobie powiększyć o dostęp do HBO GO (z trzema kanałami na żywo HBO, HBO 2 i HBO 3) za 10 zł. W przypadku, gdy będziemy chcieli zwiększyć w nim prędkość internetu do 500 Mb/s zapłacimy kolejne 10 zł, ale od razu w pakiecie dostaniemy dostęp do muzycznego serwisu streamingowego Tidal.

Podsumowując taki zestaw, dostaniemy za 70 zł, kiedy poza pakietem zapłacilibyśmy za niego – 50 zł za podstawowy pakiet + HBO GO za 24,90 + Tidal za 19,99 zł, razem 94,89 zł. Jest tu oczywiście haczyk, w przypadku HBO GO musicie się zdecydować na jego wykupienie od razu przy podpisywaniu umowy, wprawdzie za śmieszne pieniądze 10 zł miesięcznie, ale nie możecie z niego zrezygnować przez cały okres umowy.

Jeśli jednocześnie chcecie skorzystać z Giganagrywarki czy z usługi Bezpieczny Internet, kompletowanie powyższego zestawu zaczniecie od 60 zł – zasada dodawania usług jest taka sama.

To dla osób, którym nie zależy na dostępie do innych kanałów telewizyjnych niż podstawowe. Dla fanów sportu z kolei, pakiet telewizyjny z kanałami Polsat Sport Premium będzie dostępny za 90 zł lub dla kinomaniaków z kanałami albo HBO albo Canal+ Prestige. Do tego mamy internet 300 Mb/s, Bezpieczny Internet, Giganagrywarkę i dostęp do serwisu Tidal. W tym przypadku, biorąc osobno pakiet Polsat Sport Premium zapłacilibyśmy 40 zł miesięcznie+ Tidal za 19,99 zł, razem 60 zł, czyli za sam dostęp do internetu 300 Mb/s i pakietu Telewizja na Start zapłacilibyśmy w rezultacie 30 zł.

Całkiem ciekawe podejście, z ustawieniem na sztywno internetu na 300 Mb/s i jednoczesne zwiększenie bezpieczeństwa czy dostępu do rozrywki i sportu bez niepotrzebnego zwiększania kosztów. Do tego, jeśli komuś zależy na szybszym internecie, może go sobie podwyższyć za dodatkowe 10 zł.