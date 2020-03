Zaglądam na strony Heyah często, jak robię jakieś zestawienia, na pewno więc jest to nowa oferta. T-Mobile nie komunikuje jej w mediach, co mnie nie dziwi, bo to odświeżenie jest po prostu słabe.

Orange na ostatniej swojej konferencji prasowej, na której dzielił się swoim sukcesem, jakim było wprowadzenie submarki nju mobile zdradził, że traktują nju mobile jako poligon doświadczalny. Sprawdzają i testują nowe plany, a później przenoszą te najlepsze do oferty głównej. Jednak w samej ofercie nju mobile udostępniają naprawdę korzystne plany, których próżno szukać gdzie indziej.

T-Mobile z kolei, jeśli ma podobne podejście do Heyah, to sprawdzają chyba tylko to, jak dużo klienci mogą zapłacić za tak mało.

Zerknijmy na nową pozycję w menu oferty Heya – oferta dostępna tylko w sklepach T-Mobile. Po pierwsze, nie rozumiem dlaczego tylko w sklepach, chyba tylko dlatego, żeby klienci nie mogli sprawdzić w internecie, że coś tu jest nie tak.

Widać, że w pierwszym planie wzorowali się na ofercie nju mobile, gdzie również za tę cenę mamy nielimitowane rozmowy do wszystkich, płatne SMS-y/MMS-y i 1 GB transferu danych. Różnica po stronie nju mobile jest taka, że mają wiadomości SMS tańsze – 9gr/SMS, 19gr/MMS, Heyah – 14gr/SMS, 18gr/MMS i po dwóch latach transfer danych rośnie do 3 GB.

Ale to jeszcze jest ok, szkoda natomiast, że w tym wzorowaniu się na nju nie poszli dalej. Za dodatkowe 10 zł, czyli za 29 zł miesięcznie w Heyah dostaniecie tylko nielimitowane wiadomości i dodatkowy 1, dosłownie jeden gigabajt transferu danych. W nju mobile za 29 zł dochodzi na start 10 GB, po pół roku 20 GB, po roku 25 GB, a po dwóch latach 30 GB. Różnica ogromna.

Heyah vs Nju Mobile Heyah Nju Mobile Heyah Nju Mobile Abonament 19,00 zł 19,00 zł 29,00 zł 29,00 zł Rozmowy do wszystkich nielimitowane nielimitowane nielimitowane nielimitowane Wiadomości SMS 0,14 zł 0,09 zł nielimitowane nielimitowane Wiadomości MMS 0,18 zł 0,19 zł nielimitowane nielimitowane Internet 1 GB 1 GB 2 GB 10 GB/30 GB

Przejdźmy teraz do oferty dostępnej dla wszystkich, nie tylko w sklepach T-Mobile.

Pomijam tu już śmiesznie niskie limity transferów danych, ale na tej samej stronie, ten sam operator udostępnia inną ofertę na abonament. Pierwszy plan za złotówkę drożej, z 3 GB transferu danych i dodatkowo z gwarancją nie przekroczenia kwoty 20 zł na wykonywane połączenia na numery stacjonarne, SMS-y, MMS-y w kraju i w roamingu UE. Drugi plan również złotówkę drożej, ale już z 5 GB transferu danych, nie z 2 GB jak w ofercie sklepowej. Zastanawiam się czy w tych sklepach konsultanci przekazują klientom, że lepiej skorzystać z oferty na stronie internetowej.

Na koniec już bez komentarza zostawiam Wam ceny tych abonamentów w ofertach z telefonem i to, że płacić trzeba za nie więcej nie znaczy wcale, że telefony dostaniecie za złotówkę.