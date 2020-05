Nie tylko z kierowcami, bo sam używałem nawigacji Google w słuchawkach, podczas jazdy na rowerze nieznanymi trasami i przyznam, że będzie mi brakowało jego głosu. Aktualny głos z automatu jest sztuczny i nie brzmi naturalnie.

Jarosław Juszkiewicz to zawodowy lektor, który pracuje też jako dziennikarz w Radio Katowice, ale także użycza swojego głosu w innej nawigacji Yanosik. W rozmowie z Dziennikiem Zachodnim zdradził, że w Mapach Google można go było słuchać od 13 lat.

To długo, jak na głos istniejący w sieci. A zatem jest to koniec pewnego etapu i początek następnego, w którym będę mówił, że „byłem” głosem Google. Muszę dodać, że to powiedzenie „Kieruj się na południe” wryło się głębiej i – jak sądzę – ludzie przez długi czas będą je kojarzyć. Cieszę się także, że zostałem zastąpiony przez maszynę, a nie przez człowieka. To mnie dowartościowuje, jako lektora.