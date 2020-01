Dość indywidualną kwestią jest też rozmiar dekoderów. Nie ma reguły, są mniejsze i większe urządzenia na rynku, ale w ofertach wciąż znajdziemy takie, które są znacznie, znacznie większe niż przystawki TV o wiele większej wydajności i możliwościach. Jest to dość zaskakujące. Zrozumiem jednak tych, którzy stwierdzą, że nie ma to większego znaczenia, to wspomnę o czymś, co jest zdecydowanie bardzo potrzebną zmianą – piloty wykorzystujące nowocześniejszy niż podczerwień standard. Przekonało się o tym doskonale Sony, które nareszcie zaktualizowało swoje piloty dołączane do ostatnich modeli telewizorów i na podobny krok powinni zdecydować się operatorzy. Celowanie pilotem w okolice dekodera, by móc zmienić kanał lub go po prostu wyłączyć brzmi wręcz absurdalnie.

Nowoczesny dekoder powinien dogonić smart TV i przystawki TV

Inna sprawa, to możliwość wyszukiwania i wprowadzanie tekstu. Tutaj używanie ekranowej klawiatury i przycisków kierunkowych lub klawiatury alfanumerycznej to zachowanie przypominające o okolicznościach na rynku teleinformatycznym sprzed nastu lat. Niektórzy wyposażyli swoje piloty w klawiatury QWERTY, co jest pewnym rozwiązaniem problemu, ale wdrożenie funkcji dyktowania byłoby jeszcze bardziej mile widziane. Nikt nie będzie przecież używał jej do wprowadzania treści całego wypracowania, lecz jedynie dyktowania tytułów filmów, seriali i programów.