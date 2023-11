Odkryliśmy wyjątkową czarną dziurę. Co ją odróżnia od innych?

Wyniki badań opublikowane w poniedziałek potwierdziły istnienie supermasywnych czarnych dziur w dziejach wszechświata, których dotąd o to nie podejrzewaliśmy. Teleskopy Jamesa Webba oraz Chandra połączyły swoje siły, aby dokładniej ją zbadać. Okazało się, że obiekt powstał zaledwie 470 milionów lat po Wielkim Wybuchu, co oznacza, że trzeba będzie zrewidować niektóre teorie dotyczące ewolucji Wszechświata.

Wszechświat ma około 13,7 miliarda lat, a odkryta czarna dziura ma ich ok. 13,2 miliarda. To oznacza, że istniała już w bardzo wczesnym etapie wszechświata, a jeszcze bardziej zdumiewające jest to, że ów obiekt jest aż 10 razy większy od czarnej dziury w Drodze Mlecznej. Tym samym - jest również jedną z większych w kontekście jej masy.

Naukowcy zakwalifikowali tę czarną dziurę jako kwazar - a zatem cały czas zwiększa się jej rozmiar, a ponadto emituje ogromne ilości światła. Kwazary są jednymi z najbardziej "napakowanych" energią i jasnych obiektów w kosmosie. Naukowcy sugerują, że ten konkretny obiekt powstał z ogromnych chmur gazu, które zapadły się w sąsiedniej galaktyce. Kiedy te dwie galaktyki połączyły się, czarna dziura wchłonęła tę materię.

Odkrycie obiektu wiele mówi na temat przeszłości Wszechświata. Znajdując się w odległości 13,2 miliarda lat świetlnych od nas, czarna dziura emituje światło, które zostało wyemitowane w przeszłości i podróżowało przez kosmos przez miliardy lat, aby dotrzeć do teleskopów. To wszystko pozwala nam lepiej zrozumieć, jak kształtował się wszechświat w najwcześniejszych etapach swojego istnienia.

Co więcej, naukowcy są optymistyczni co do możliwości odkrycia jeszcze starszych czarnych dziur. Teleskop Webba potencjalnie jest w stanie dostrzec czarną dziurę, która jest o 29 milionów lat starsza - ostatecznym potwierdzeniem owego faktu będą jednak badania promieniowania rentgenowskiego. Naukowcy już zacierają ręce i oczekują kolejnych odkryć tego typu - nadzieje pokładane w następcy teleskopu Hubble'a raz po raz się potwierdzają, z czego cieszą się również żywo zainteresowani astronomią. Najnowsze narzędzia w rękach badaczy z całego świata istotnie rewolucjonizują naszą wiedzę o wszechświecie i pozwala nam zagłębiać się w jego najgłębsze zakamarki.

Nauka stale rzuca nowe światło na dzieje wszechświata oraz wiele mówi na temat zachodzących w nim zjawisk, a każde nowe odkrycie przesuwa granice naszej wiedzy o kosmosie. To dowód na to, że nasza ciekawość i postęp technologiczny pozwalają nam coraz głębiej penetrować tajemnice wszechświata. W przyszłości będziemy w stanie jeszcze bardziej zbliżyć się do najwcześniejszych dziejów Wszechświata - tam zaś kryją się jeszcze bardziej fascynujące tajemnice.