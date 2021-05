Ten wszczepialny chip jest tak mały, że można go zobaczyć tylko pod mikroskopem

Naukowcy z Wydziału Inżynierii i Nauk Stosowanych na Uniwersytecie Kolumbii opracowali najmniejszy na świecie jednoukładowy system, który jest w pełni działającym obwodem elektronicznym. Co jeszcze ciekawsze, jest to wszczepialny chip, który wyprodukowało TSMC – tak mały, że wygląda jak roztocze i można go oglądać tylko pod mikroskopem. Zajmuje łącznie mniej niż 0,1 milimetra sześciennego i zamiast korzystać z tradycyjnych łączy komunikacyjnych, polega na ultradźwiękach, a komunikacja oraz zasilanie ma miejsce bezprzewodowo.

To znaczące osiągnięcie, bowiem dotychczas elektronika tego typu nie była efektywna ze względu na swoją wielkość, a układy wymagały często wielu chipów, przewodów łączących, przetworników i „opakowań” oraz jakichś baterii do magazynowania energii dla całego układu. Prace naukowców to element badań, których celem jest przekraczanie kolejnych granic w zakresie tego, jak małe mogą być w pełni funkcjonujące chipy – i to w dodatku chipy, które są samodzielnymi systemami elektronicznymi.

Na tym etapie trudno określić do czego w zasadzie może zostać wykorzystany taki układ, ale monitorowanie zdrowia osób z przewlekłymi chorobami samo nasuwa się na myśl i jeśli faktycznie dzięki takiej miniaturyzacji byłoby to możliwe, mogłoby odmienić oblicze medycyny. Ekipa odpowiedzialna za stworzenie tego układu głęboko wierzy, że wkrótce dowiemy się, czy faktycznie da się go wykorzystać w celach medycznych i wszczepiać ludziom. Przyszłość maluje się bardzo optymistycznie, bo na chwilę obecną układ jest w stanie monitorować temperaturę ciała, ale naukowcy wierzą, że zastosowania są wręcz nieograniczone, pozostaje więc czekać na kolejne doniesienia związane z tematem. Jak rozumiem mają na myśli między innymi monitorowanie nadciśnienia czy problemów z układem oddechowym.