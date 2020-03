Doskonale wiecie jak wygląda praca z domu, bo nawet jeśli nigdy wcześniej tego nie robiliście – teraz musicie. Część firm zapewnia swoim pracownikom zestaw niezbędnych narzędzi do domowego kącika pracowego, myślę jednak że wielu osobom musi wystarczyć to co już mają lub kupią samodzielnie. Umówmy się – słuchawki z mikrofonem, szczególnie te do komputera nigdy nie były artykułem pierwszej potrzeby, choć faktycznie kiedyś kupowano je do rozmów na Skype. Kiedyś, bo dziś z komunikatorów korzysta się też na smartfonach, a i laptopy mają na tyle dobrze działające głośniki oraz mikrofony, że do kilku rozmów w miesiącu w zupełności taki zestaw wystarczy. Zapewniam Was jednak, że na dłuższą metę to nie jest rozwiązanie i prędzej czy później dowiecie się, że fatalnie Was słychać. A to przecież praca, warto w miarę możliwości podchodzić do niej profesjonalnie. Na szczęście wszystkiemu można zaradzić i na rynku znajdziecie wiele headsetów, czyli słuchawek z mikrofonem, które przeznaczone są właśnie do rozmów audio i wideo.

Która grupa użytkowników komputerów korzysta z takich słuchawek najczęściej? Gracze, nie bądźcie więc zdziwieni, że duża część moich propozycji to produkty gamingowe. Nie chodzi tylko o to, że z takich urządzeń korzystałem najczęściej i wiele z nich testowałem tygodniami – ale trzeba też zwracać uwagę na pewne aspekty sprzętu. Tania słuchawka z marketu (tylko pamiętajcie, teraz kupujcie jedynie online) będzie działała i zasadniczo sprawdzi się w powierzonych jej zadaniach, ale…będziecie mieć jej dość już po kilku dniach. Uwiera w uszy, źle leży na głowie, nie sprawia wrażenia solidnej, sama jakość dźwięku i mikrofonu pozostawiają natomiast wiele do życzenia. Jeśli więc liczycie, że kupicie dobre słuchawki do konferencji online za 30 zlotych, to muszę wyprowadzić Was z błędu. No chyba, że używane kiedy ktoś faktycznie szybko chce się ich pozbyć i zasilić swój portfel. Słuchawki dla graczy mają być trwałe, oferować dobrą jakość dźwięku przychodzącego i wychodzącego, a także odpowiednią dla wielogodzinnych sesji z grą wygodę. Sam używam ich już nie tylko do gier, ale również do slużbowych konferencji na przeróżnych platformach, z jednych korzysta mój syn podczas lekcji online i bardzo sobie to rozwiązanie chwalimy. Co więc wybrać?

HyperX Cloud II

Gamingowy klasyk za dość rozsądne pieniądze. Słuchawki charakteryzują się zarówno bardzo dobrą jakością dźwięku w muszlach, jak również bardzo dobrym, selektywnym mikrofonem – podobno udało się to osiągnąć dzięki modułowi sterowania z kartą dźwiękową USB. Ważne jest również to, że HyperX Cloud II są wygodne i dobrze leżą na głowie nawet przy dłuższych sesjach.

Jabra Biz2400 Duo MS