Przyszedł już czas na tytułowy paradoks, a mianowicie na niechęć mieszkańców domków jednorodzinnych do stawiania w ich lokalizacji nowych stacji bazowych mimo, że sami mocno obciążają te już istniejące w niedalekiej odległości.

– Najwięcej danych, już tradycyjnie przechodziło przez stacje bazowe zlokalizowane na osiedlach domków jednorodzinnych. Ubiegłoroczny zwycięzca – stacja bazowa w wielkopolskim Śremie przegrała tym razem ze stacją, która znajduje się w Starej Miłosnej. Dodam od siebie, że w takich miejscach rozwój sieci jest mocno utrudniony, gdyż mieszkańcy choć chcą mieć zasięg, to nie bardzo mają życzenie oglądania stacji bazowych. Stacje w takich miejscach bywają przeciążone, a gdy z jakiś powodów muszą zostać wyłączone – znika zasięg w całej okolicy.

To dosyć niezrozumiałe postępowanie, choć zapewne mają oni świadomość, że w przeciwieństwie do mieszkańców większych budynków, mają utrudniony dostęp do infrastruktury stacjonarnej. Więc jedynym wyjściem, by mieć nie tylko zasięg do rozmów, ale i dostęp do sieci, są operatorzy ze swoim internetem mobilnym, a do komfortowego korzystania z niego potrzeba więcej nadajników w tak obciążonych lokalizacjach.

Na koniec zobaczmy, jak to wyglądało z tymi rozmowami, bo LTE to nie tylko internet mobilny, ale i możliwość przeprowadzania rozmów, dzięki technologii VoLTE, przez którą przeszła w 2019 roku większość z 70 mld minut rozmów przeprowadzonych przez klientów Orange.

Źródło: Blog Orange.

Photo: Gutzemberg/Depositphotos.