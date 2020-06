MSI Pro 24X 10M – najładniejsze okno na świat jakie miałem

Małe rozmiary ale mocna specyfikacja

Kompaktowe rozmiary nie oznaczają wcale, że do dyspozycji mamy małą wydajność. Wręcz przeciwnie, MSI Pro 24X można kupić w wersji z procesorem Intel Core i7-10510U wyposażonym w 4 rdzenie z obsługą HyperThreadingu, którego taktowanie może sięgać nawet 4,8 GHz, w zależności od potrzeb. Do tego w takiej konfiguracji mamy 16 GB pamięci RAM (można rozbudować do 32 GB), dysk SSD NVMe o pojemności 512 GB oraz zintegrowany układ graficzny Intel UHD. Do pracy biurowej czy wszelkich domowych zastosowań to aż nadto. Co więcej jeśli miałoby wam brakować miejsca na wbudowanym dysku SSD, to bardzo łatwo można rozszerzyć ilość dostępnej pamięci masowej dzięki funkcji MSI HDD Rapid Upgrade. W specjalnej kieszeni znajdującej się po lewej stronie obudowy można w 2 minuty zamontować dodatkowy dysk twardy 2.5 cala, może to być zarówno nośnik HDD jak i SSD zgodny ze standardem SATA. Dzięki temu bez problemu rozbudujemy dostępną pamięć nawet o kilka terabajtów.