15-calowy gamingowy laptop – MSI Stealth 15M

Kolejną modelem wśród nowych laptopów MSI, jest wprowadzany na rynek najsmuklejszy na świecie, 15-calowy gamingowy laptop – Stealth 15M. Jest to ultraprzenośny notebook zainspirowany miejskim stylem. Maszyna ta waży 1,7 kg i ma grubość zaledwie 16,15 mm, a przy tym może się jednocześnie pochwalić eleganckim wyglądem i dużymi możliwościami obliczeniowymi. Jest to jedne z pierwszych na świecie gamingowych laptopów korzystających z 11. generacji procesorów Intela z serii H, pracujących z częstotliwością do 5 GHz oraz grafiką z serii GeForce RTX 30.

Notebooki z serii GF75 i 65 Thin

Gracze i wszystkie te osoby, które szukają standardowego, smukłego i lekkiego notebooka, powinny zainteresować się laptopami z serii GF75 i 65 Thin, które z pewnością staną się ich najlepszym towarzyszem. Maszyny te to przykład tego, co może zapewnić przystępny, a jednocześnie elegancki laptop do gier. Seria GF Thin to potężny sprzęt wyposażony w procesory Intel Core i7 i układy graficzne z serii GeForce RTX 30, a 144-hercowy wyświetlacz IPS z wąską ramką wokół ekranu zapewnia niespotykaną dotąd szybkość generowania obrazu i jego niesamowitą klarowność.