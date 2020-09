MSI ma bogatą ofertę monitorów dla graczy, nic w tym dziwnego

Monitory stale ewoluują ku doskonałości

Rok 2021 będzie stał pod znakiem wydajnych kart graficznych, takich jak nowe modele RTX 3080 czy 3090. Przyspieszy to wejście na rynek monitorów z szybszymi matrycami IPS o większych rozdzielczościach. To nadal jednak nie koniec innowacji, które mogą wkrótce trafić do monitorów komputerowych. Rynek zmienia się bardzo dynamicznie i chyba jeszcze nigdy wybór monitora, nie tylko z przeznaczeniem “do gier” był tak trudny. Co rusz pojawiają się nowe rozwiązania zwiększające komfort korzystania z ekranu, a w dobie coraz popularniejszej pracy zdalnej dla wielu z nas ma to kolosalne znaczenie. MSI ma chociażby technologię, która pozwala na rozpoznawanie twarzy i dopasowanie na tej podstawie zdefiniowanego profilu wyświetlacza czy zalogowanie do systemu operacyjnego dzięki wsparciu dla usługi Windows Hello. W przyszłości takie kamery mogą posłużyć do monitorowania zmęczenia i automatycznej regulację jasności wyświetlacza. Do tego dochodzą dodatkowe ekrany OLED i diody, które pełnią funkcje informacyjne, a nie tylko ozdobne.

W takich monitorach jak MSI Optix MPG341CQR można też sterować znacznie większą liczbą parametrów, nie tylko z poziomu wbudowanego menu OSD, ale również dedykowanych aplikacji zarówno na systemie Windows jak i na smartfonie z Androidem. To kolejny przykład innowacji jakie trafiają do nowoczesnych monitorów. Całości dopełnia natomiast możliwość wykorzystania funkcji obrazu w obrazie, czyli wyświetlania na monitorze obrazu z dwóch różnych źródeł jednocześnie.

Na koniec dochodzi do tego kwestia wyglądu. Wydawałoby się, że to rzecz wtórna, ale patrząc na dzisiejsze notebooki czy telewizory, wszyscy dążą do minimalizacji ramek monitora i tak też jest w przypadku MSI. Ramki po bokach i na górze są praktycznie niewidoczne, co nie tylko świetnie wygląda ale poprawia też odbiór całego obrazu. Nie bez znaczenia jest też zestaw dostępnych portów, obowiązkowo z HDMI i Display Port, a ostatnio coraz częściej również z portami USB typu C, co znacznie ułatwia do nich dostęp. MSI warto docenić też za spory zakres regulacji uchwytu monitora oraz wsparcie standardu VESA, który pozwala na montaż wyświetlacza na dedykowanych uchwytach biurkowych, które również cieszą się coraz większą popularnością.

Sami więc widzicie, że kupując dzisiaj monitor trzeba zwrócić uwagę na wiele kwestii i rozwiązań, dlatego szeroka oferta dopasowana do każdego powinna być obowiązkowa.