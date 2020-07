Mount & Blade II: Bannerlord – najważniejsze informacje o grze

Mount & Blade II: Bannerlord jest drugą pełnoprawną odsłoną sandboksowej serii, łączącej w sobie elementy strategii i RPG. Pierwszą i drugą część stworzyło studio TaleWorld. Jeżeli graliście w poprzednią odsłonę, na pewno odnajdziecie się również w tej najnowszej. Całość rozgrywki można podzielić na dwa fragmenty. W pierwszych z nich nasza postać przemieszcza się po rozległej mapie. Zachodzimy do okolicznych karczm i wiosek, najmując wojów i awanturników, zdobywając pożywienie dla naszego oddziału oraz zbierając zadania od NPC-tów. Musimy również rozbudowywać kolejne budowle i decydować o podatkach.

Sednem rozgrywki są natomiast bitwy. W ich trakcie stajemy na czele walecznej armii, obserwując całość zza pleców bohatera. Przed bitwą możemy rozstawić naszych wojów, a w jej trakcie korzystać z (ulepszonego względem poprzedniej części) systemu rozkazów. Możemy prowadzić również oblężenia, w trakcie których mamy możliwość niszczenia umocnień przeciwnika. Zarówno nasz bohater jak i jego podkomendni mogą się rozwijać, zdobywając przydatne umiejętności, które przydadzą się zarówno w bitwie jak i poza nią.

Mount & Blade II: Bannerlord – wymagania techniczne

Jakiego komputera potrzebujemy, aby zagrać w Mount & Blade II: Bannerlord? Wymagania sprzętowe produkcji jest w stanie spełnić wiele komputerów. Spis minimalnych oraz zalecanych wymagań systemowych pozwoli zdecydować, czy Mount & Blade II: Bannerlord zadziała na waszym komputerze.

MINIMALNE:

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego System operacyjny: Windows 7 (64-bit only) Procesor: Intel® Core™ i3-8100 / AMD Ryzen™ 3 1200 Pamięć: 6 GB RAM Karta graficzna: Intel® UHD Graphics 630 / NVIDIA® GeForce® GTX 660 2GB / AMD Radeon™ HD 7850 2GB Miejsce na dysku: 60 GB dostępnej przestrzeni



ZALECANE:

Wymaga 64-bitowego procesora i systemu operacyjnego System operacyjny: Windows 10 (64-bit only) Procesor: Intel® Core™ i5-9600K / AMD Ryzen™ 5 3600X Pamięć: 8 GB RAM Karta graficzna: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 3GB / AMD Radeon™ RX 580 Miejsce na dysku: 60 GB dostępnej przestrzeni



Jaka jest oś fabularna Bannerlorda?

Rozbrzmiewają rogi i zlatują się kruki. Wojna domowa podzieliła imperium. Poza jego granicami powstają nowe królestwa. Chwyć miecz, przywdziej zbroję, wezwij popleczników i ruszaj do boju, by zdobyć chwałę na polach bitew Calradii. Sięgnij po władzę i stwórz nowy świat na zgliszczach starego.

Mount & Blade II: Bannerlord jest kontynuacją klasyku sprzed lat. Akcja drugiej części toczy się 200 lat przed wydarzeniami znanymi z Mount & Blade: Warband. Postać gracza została osadzona w mocarstwie w krainie Calriada, którego władca zmarł bez pozostawienia po sobie dziedzica. Bezkrólewie sprawiło, że na traktach handlowych pojawili się bandyci oraz najemnicy. Nasz bohater musi odnaleźć się w tym świecie, próbując zapanować nad dworami szlacheckimi. Musimy przywrócić wielkiej krainie dawną świetność, stając na czele jednej z dostępnych frakcji. Tylko od nas zależy, czy ponownie zjednoczymy imperium, czy doprowadzimy je do smutnego upadku.

Bannerlord – lista najciekawszych modów

Mod ułatwia sprzedawanie. Ręczny handel wszystkimi łupami może być nieco uciążliwy. Dzięki temu rozszerzeniu sprzedaż odbywa się automatycznie. Mod pozwala nam ustalić wartość przedmiotów, które chcemy sprzedawać lub ustawić automatyczne kupowanie przy określonych wcześniej cenach.

To mod pozwalający na szybkie zbieranie Renomy za walki oraz otrzymywanie lepszych nagród za walki. Oferuje też m.in. częstszą możliwość craftingu i zwiększa bonusy z niektórych perków. Słowem, ułatwia grę i sprawia, że nie wymaga ona już tak dużo grindu jak jej standardowa wersja. Mod spodoba się wszystkim, którzy nie potrzebują bardzo wymagającej i uczciwej rozgrywki żeby dobrze się bawić.

Konsola oferuje wiele nowych możliwości, które przydadzą się, jeśli chcemy się z grą trochę pobawić, a nie tylko „grać na poważnie”. Listę wszystkich komend ujrzymy po wpisaniu w konsolę polecenia „help”. W ten sposób możemy m.in. dodawać sobie złoto czy renomę.

Mod rozbudowujący dyplomację. Twórcy zapewniają, że z tym rozszerzeniem doświadczenie stanie się dużo ciekawsze i wygodniejsze. Koniec z losowo wypowiadanymi wojnami! Koniec z szukaniem, gdzie schowana jest opcja zawarcia pokoju i wszczęcia wojny. Wysyłanie posłańców, łatwiejsze kończenie konfliktów i wiele innych poprawek sprawia, że modyfikacja jest niemal obowiązkowa dla wszystkich, którzy lubią ten aspekt rozgrywki.

Męczy was fakt, że każde rozpoczęcie interakcji z grupą bandytów lub wrogim oddziałem jest poprzedzone dialogiem? Nie tylko was. Ten mod sprawia, że niepotrzebne dialogi, na które tylko tracimy czas, można swobodnie ominąć, od razu przystępując do ataków. Opcja wysłuchania ich wciąż jest możliwa, ale nie musimy katować się dokładnie tym samym schematem w momencie, gdy chcemy po prostu walczyć.

Mod dodaje funkcję powiadomień, które informują nas, gdy nasza wioska, miasto lub zamek są atakowane. Powiadomienia pojawiają się również przy podpisaniu przez imperium wojen i pokojów. Niby taki drobiazg, a naprawdę potrafi ucieszyć i po zainstalowaniu go, trudno bez niego żyć.

Mod sprawia, że turnieje stają się jeszcze bardziej ekscytujące dzięki większej konfiguralności. Możemy ulepszać nagrody, poprawiać nasze doświadczenie i po prostu bawić się w tę samą grę na całkowicie inny sposób.

Czy Mount & Blade II: Bannerlord spełnia oczekiwania?

Premiera Mount & Blade II: Bannerlord we wczesnym dostępie była wielkim sukcesem. W pierwszym dniu produkcję oceniło ponad 13 tysięcy użytkowników Steama, pozostawiając 84% opinii pozytywnych. W dniu premiery w produkcję grało nawet 250 tysięcy fanów. Niestety entuzjazm graczu szybko zmalał. Zaczęto zwracać uwagę na niewielką liczbę zmian w stosunku do poprzednich odsłon, co przy długim czasie produkcji było wielkim zawodem. Gra nie uniknęła również błędów, które jednak tłumaczono wczesnym dostępem. Twórcy obiecali wprowadzić wiele poprawek i rozszerzeń rozgrywki, aby zadowolić graczy. Przez kolejne miesiące gracze jednak wciąż nie byli zachwyceni, a ich zainteresowanie malało. Wynik ostateczny nie jest jednak zły. W chwili, w której piszę te słowa, gra znajduje się wśród 100 najpopularniejszych gier Steama. W Mount & Blade II: Bannerlord gra teraz około 10 tysięcy graczy. Na Steamie gra cieszy się pozytywnymi recenzjami. Gracze wciąż jednak pytają, kiedy premiera Mount and Blade? Taka prawdziwa? Cóż, na ten moment produkcja wciąż jest we wczesnym dostępie. Premiera powinna nastąpić w 2021 roku.