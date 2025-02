Polacy znowu robieni w balona. Zagrożeni użytkownicy mObywatela

Użytkownicy mediów społecznościowych kuszeni są wypłatą 700 zł przez mObywatela. W rzeczywistości jest to pułapka na użytkowników, by wycisnąć z nich pieniądze.

W ostatnich dniach CSIRT KNF (Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego Komisji Nadzoru Finansowego) wydał ostrzeżenie dotyczące nowej fali cyberataków, w których oszuści podszywają się pod popularną aplikację mObywatel oraz administrację publiczną. Cyberprzestępcy wykorzystują fałszywe reklamy na portalach społecznościowych, aby wyłudzać dane osobowe i poświadczenia logowania do bankowości elektronicznej.

Pułapka na użytkowników mObywatela

Według komunikatu CSIRT KNF, oszuści publikują reklamy, które rzekomo umożliwiają sprawdzenie dostępności świadczeń socjalnych, obiecując jednocześnie wypłatę 740 złotych. Oferta brzmi kusząco, zwłaszcza w czasach, gdy wiele osób szuka informacji na temat pomocy finansowej. Niestety, po kliknięciu linka użytkownicy są przekierowywani na fałszywe strony, które do złudzenia przypominają oficjalne serwisy administracji publicznej. Tam są proszeni o podanie wrażliwych danych, takich jak numery PESEL, adresy, a nawet hasła do bankowości internetowej.

CSIRT KNF apeluje do użytkowników, aby zachowali szczególną ostrożność i nie klikali w podejrzane linki, nawet jeśli wydają się one pochodzić z oficjalnych źródeł. – Prawdziwa aplikacja mObywatel nigdy nie prosi o podanie danych logowania do bankowości elektronicznej ani o inne wrażliwe informacje poprzez linki w reklamach – podkreślają przedstawiciele zespołu.

Eksperci zalecają również, aby zawsze sprawdzać adres URL strony, na której się znajdujemy. Fałszywe strony często mają podobne, ale nieco zmienione adresy, które mogą wprowadzać w błąd. W razie wątpliwości warto skontaktować się bezpośrednio z instytucją, pod którą podszywają się oszuści, lub zgłosić incydent na stronie CSIRT KNF.