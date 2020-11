Czy Microsoft zdominuje rozwój Chromium? Są na dobrej drodze ku temu

Dodatkowo Google zaczęło dopuszczać ludzi spoza firmy do rzeczy, do których Ci, wcześniej dostępu nie mieli, m.in. wewnętrznych narzędzi jak Goma czy wewnętrzne eventy edukacyjne na temat Chromium (tzw. Chromium University).

Efekt?

Efekty tych zmian zaczynają być widoczne gołym okiem. W ciągu roku do rozwoju Chromium przyłączyło się ok. 90 osób z Google. Równocześnie spoza Google przybyło ich kilkuset. Jeśli ta tendencja się utrzyma i król wyszukiwarek niczego nie zmieni, to szybko stanie się on mniejszością i ciężko już będzie nazywać to ich projektem.

Warto też nadmienić, że obecnym królem rozwoju projektu Chromium staje się Microsoft. Od momentu, gdy zdecydowali postawić na nim Edge, naprawdę rozwinęli ten produkt. To właśnie inżynierowie z Redmond przyczynili się do stworzenia lub poprawy takich elementów jak: wsparcie funkcji dostępności dla osób z ograniczeniami widzenia, WebXR (VR), rzeczywistość rozszerzona czy optymalizacja pod kątem zużycia baterii.

To właśnie Microsoft odpowiada obecnie za blisko 33% osób aktywnie wprowadzających zmiany do projektu Chromium (w kontekście wszystkich osób spoza Google). W 2019 roku zacommitowali 18,9% zmian, a w 2020 było to już 29,4%, co daje im 2 miejsce zaraz za firmą Igalia (47,3% w 2018 i 39,9% w 2020).

Piękno otwartych projektów

To jest właśnie piękne w projektach open source. Wszystko może się zmienić błyskawicznie jak za dotknięciem magicznej różdżki. Projekt, który był jednoznacznie kojarzony z Google, powoli staje się być realnie dobrem wspólnym…innych korporacji.

Zasadniczo nie widzę w tym obecnie nic złego. Uważam, że zmiany wprowadzone przez Microsoft i innych są naprawdę wartościowe i ma to pozytywny wpływ na wszystkie wyszukiwarki bazujące na tym silniku. Jednak mocno zastanawiam się, w jakim kierunku to wszystko pójdzie.

Open source powinien być otwarty na wszystkich, jednak nie zmienia to faktu, że na razie nadal gigant z Mountain View trzyma na nim łapę. Obecnie nie ma mowy o przekazaniu go do neutralnej fundacji, coś na wzór Linux Foundation, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby Google zabrało to, co dało.

A Wy co o tym myślicie? Warto się tym w ogóle interesować? Czy uważacie, że tak silny wpływ innych korporacji to dobra rzecz dla całego przedsięwzięcia?