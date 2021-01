Microsoft próbował przejąć Nintendo. Reakcja giganta na propozycję była… niespodziewana

Microsoft z grami na poważnie romansuje od lat dwutysięcznych. Pierwszy Xbox zadebiutował na rynku w listopadzie 2001 roku, ale przecież prace nad nim nie trwały krótkiej chwili. Wiele miesięcy inżynierowie pracowali nad tym, by zrewolucjonizować rozrywkę zamkniętą w niewielkim pudełku ustawionym pod telewizorem. I choć jest to jedna z tych konsol których nigdy w swojej kolekcji nie miałem (na szczęście wszystkie interesujące mnie tytuły załapały się do wstecznej kompatybilności dla Xboksa 360) i nie kojarzę jej z jakimś spektakularnym sukcesem — to jest dla mnie symbolem zmian które wprowadziła. Możliwe że gdyby nie oni, to japońscy konkurenci znacznie dłużej zwlekaliby z wprowadzeniem tych sprzętów w nową, cyfrową erę. Ale już wówczas Microsoft poszukiwał dróg rozwoju, które pozwolą im sprawnie wspiąć się na szczyt. Zechcieli nawet zakupić Nintendo, o czym opowiedział Kevin Bachus — jeden z inżynierów pracujących nad pierwszym Xboksem.