Mars jest Czerwoną Planetą. Czy aby na pewno?

Od tysiącleci Mars fascynuje ludzi na całym świecie. Bardzo możliwe, że to jego charakterystyczna, czerwonawa barwa skłoniła starożytnych Rzymian do nadania mu imienia boga wojny i to właśnie stąd pochodzi również przydomek "Czerwona Planeta". W rzeczywistości jednak kolor Marsa nie ma nic wspólnego z krwią czy wojną – jego źródłem jest związek chemiczny powszechnie znany również z naszej planety: tlenek żelaza, czyli rdza. Jednak czy rzeczywiście Mars jest taki czerwony, jak wydaje się w obiektywie teleskopu?

Reklama

Mars nie taki czerwony, jak go malują?

Choć często mówimy o Marsie jako o „czerwonej planecie”, zdjęcia przesyłane przez sondy i łaziki pokazują bardziej zróżnicowany krajobraz. Dominuje kolor rdzawy, a niektóre obszary mają odcień jasnobrązowy, piaskowy, a nawet szary. Jednym z pierwszych urządzeń, które przesłało takie obrazy, był lądownik Viking w 1976 roku. Uwiecznił on powierzchnię pokrytą charakterystycznym pomarańczowym pyłem. Jaki jest zatem faktyczny kolor Marsa? Tematem zajął się fizyk z David Joffe z Kennesaw State University.

Okazuje się zatem, że krajobraz na Marsie może być zróżnicowany i nie każde miejsce ma taki sam kolor. Co więcej, na biegunach Marsa znajdują się lodowe czapy polarne, które w odróżnieniu od reszty planety mają barwę białą. Składają się one głównie z zamrożonej wody, podobnie jak lodowce na Ziemi, lecz pokrywa je dodatkowo warstwa suchego lodu – czyli zamrożonego dwutlenku węgla. Co ciekawe, suchy lód na Marsie potrafi bardzo szybko parować pod wpływem światła słonecznego, a nocą – ponownie zamarzać. Zjawisko to sprawia, że czapy polarne „rosną” i „maleją” w rytmie marsjańskich pór roku.

Grafika: NASA