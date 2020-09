Ciemny motyw w Mapach Google

Ciemny motyw (dark mode) działa w Mapach bardzo wybiórczo. Dla przykładu w trybie Android Auto nie ma z tym problemów, w zależności od tego czy jest dzień czy noc zmienia się kolor tła. I niezależnie od tego czy nawigacja jest włączona czy wyświetlana jest tylko mapa, tryb ciemny działa zawsze. Podyktowane to jest względami bezpieczeństwa, bo w nocy ciemny ekran zwyczajnie mniej oślepia kierowcę. W trybie pracy na smartfonie ciemny motyw pojawia się dopiero wtedy gdy włączymy nawigowanie do wybranego punktu. Wcześniej mapy wyświetlane są standardowo, czyli w bardzo jasnym kolorze. Teraz jednak wreszcie się to zmieni.