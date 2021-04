Malware na Linuxa rozprzestrzeniało się niewykryte przez 3 lata. Co więcej, dalej nie wiadomo, co robi

RotaJakiro do oprogramowanie typu backdoor i kiedy już zainstaluje się na komputerze, łączy się z siecią i oczekuje dalszych instrukcji. Niestety, specjalistom nie udało się ustalić póki co, jaki jest dokładny cel RotaJakiro, ponieważ część z jego funkcjonalności opiera się na specjalnych pluginach, które prawdopodobnie wirus ma otrzymać. Do tego momentu można tylko podejrzewać, jaki jest jego prawdziwy cel. Patrząc jednak na to, co jest dostępne, specjaliści określili, że jego funkcją jest tworzenie botnetów, podobnie jak jakiś czas temu zrobił to wirus Torii.

Niestety, z racji na to, że do tej pory był on niewykrywany, nie wiadomo, ile komputerów zainfekował i jakie szkody może wyrządzić.

