macOS 11.3 – Apple zadba by twój Macbook był zawsze naładowany na spotkanie

Apple w przypadku macOS Big Sur naprawdę stara się usprawnić działanie systemu operacyjnego i dostosować go do tego, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze swoich sprzętów. Widać tu sporą różnicę w podejściu względem chociażby systemu Windows, gdzie ostatnie zmiany są tak subtelne, że praktycznie ich nie ma. Najnowsza funkcja macOS szczególnie spodoba się tym, którzy pracują zdalnie bądź wykorzystują Macbooki do spotkań służbowych.

macOS zadba o to, by Twój komputer był naładowany przed spotkaniem

Nowa funkcja, odnaleziona w becie macOS 11.3 przez Steve’a Mosera, polega na połączeniu systemu zarządzania baterią z kalendarzem wbudowanym w system. Według niego Macbook zyska funkcję, dzięki której będzie zawsze naładowany, zanim rozpocznie się zapisane w kalendarzu spotkanie, aby dać użytkownikowi pewność, że nie zabraknie mu prądu podczas np. wideokonferencji. Jak to zrobi? Tego już niestety nie wiemy. Najbardziej prawdopodobne jest wykorzystanie Optimized Battery Charging do tego, by odpowiednio zarządzać energią z zależności od zadań, jakie użytkownik zapisze w kalendarzu. Jednak nawet z tą funkcją Macbook nie podładuje się przecież samoczynnie. Dlatego możliwe jest, że użytkownicy będą dostawali jakiegoś rodzaju powiadomienia o tym, że przed spotkaniem warto podłączyć komputer do gniazdka.