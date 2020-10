Logowanie kontem Google w Spotify już dostępne, ale lepiej tego nie robić. Przynajmniej póki co

Nie jestem fanem logowania się do jakichkolwiek usług za pośrednictwem kont z Google, Facebooka czy nawet Apple ID. Niby są wygodniejsze, teoretycznie też zapewniają wysoki stopień bezpieczeństwa. Mimo wszystko sam zawsze widzę zestaw problemów po tym, gdy jedno z kont zostanie zhakowane, a reszta problemów zaczyna się nawarstwiać. Zwyczajnie wszystko sypie się jak domino. Ale nie dziwi mnie popularność takich rozwiązań — w końcu nie trzeba tworzyć nowych kont, nie trzeba generować kolejnych unikalnych haseł które trzeba bezpiecznie składować, jedno kliknięcie i gotowe. Twórcy Spotify doskonale o tym wiedzą, dlatego od dawna usługa oferuje logowanie z Facebookiem, od niedawna także z Apple, a teraz dodaje również Google. Ale jeżeli zechcecie skorzystać z tej opcji, to — pomijając już kwestie bezpieczeństwa i łańcucha problemów przy chęci usunięcia jednego z kont — warto podejść do niej ostrożnie. Przynajmniej do czasu, aż będzie dostępna na każdym urządzeniu.