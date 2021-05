„LiveLeak is dead”. To tam wielu obejrzało egzekucję Husseina

Czy serwis LiveLeak był „dobry”? Trudno mi o tym mówić, rzadko trafiałem na materiały z tego serwisu – nigdy też ich tam specjalnie nie szukałem. Był to twór obliczony na kontrowersje i to te najwyższego kalibru. LiveLeak był jedną ze stron, które jako pierwsze otwarcie hostowały takie materiały jak egzekucja Saddama Husseina czy morderstwo dziennikarza Jamesa Foleya: ten został ścięty przez islamistów. LiveLeak był z całą pewnością pewnym zjawiskiem, dostarczał niektórym Internautom to, czego oczekują: niepokojących, brutalnych, okrutnych treści. Coś w podobnym stylu jak Hard w serwisie Sadistic. Co więcej, LiveLeak był również mniej wybredny co do materiałów ideologicznych. W YouTube nikt nie ma prawa krytykować mniejszości, religii (i niestety, giganci technologiczni bywają w tym bardzo stronniczy). Na LiveLeak można było znaleźć również takie treści, które udowadniały że Koran popycha wyznawców do atakowania osób niebędących Muzułmanami.

Ciekawi na LiveLeak mogli zobaczyć skutki wypadków samochodowych, osobliwe przypadki medyczne, skomplikowane złamania: także te otwarte, cierpiących ludzi, brutalne bójki. W kręgu krajów cywilizowanych, gdzie nie ma przyzwolenia na przemoc takie materiały są nieakceptowane przez ogół. Przynajmniej otwarcie. Ludzi natomiast interesują tematy „po bandzie”. Gdyby było tak, że chcemy otrzymywać jedynie przyjemne, miłe informacje – w mediach nie byłoby takiego nacisku na dramaty, sensacje, morderstwa i wynaturzenia. Jest jednak pewna granica, której media głównego nurtu nie przekraczają: ze względu na ogólną etykę, prawo, moralność dziennikarzy.

Tania sensacja versus kultura wysoka

Brukowce, docierając do ogółu, muszą stosować się do psychologii tego ogółu. W tym nie ma nic dziwnego. Stąd prasa brukowa będzie pierwsza w publikowaniu materiałów „po bandzie”. Super Express w 2012 roku „wsławił się” zdjęciem płk Mikołaja Przybyła w kałuży krwi po próbie samobójczej – na okładce. Rada Etyki Mediów uznała, że ten tytuł przekroczył normy etyczne obowiązujące dziennikarzy – zwłaszcza zasadę poszanowania ludzkiej godności. Taka okładka wzbudza określone emocje, ciekawość. Odbiorcy tytułu mogli uznać, że w środku znajdzie się więcej takich materiałów: mocnych, niepokojących i przez to po prostu atrakcyjnych. Gdyby na okładce znajdowało się coś przyjemnego, co wskazywałoby na użycie czegokolwiek z kręgu kultury wysokiej – na pewno nie osiągnięto by takiego efektu.