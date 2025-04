Nie zgadniesz, kto robi narzędzia Parkside dla Lidla!

Parkside to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek własnych Lidla. Kto tak naprawdę produkuje te narzędzia i czy faktycznie warto je kupować? Sprawdź, co kryje się za niską ceną i zielono-czarnym logo.

Lidl Parkside — co to za marka i kto produkuje te urządzenia?

Jeśli kiedykolwiek przeszło Ci przez myśl, żeby kupić w Lidlu wiertarkę, wkrętarkę albo szlifierkę, to na pewno trafiłeś na markę Parkside. Zielono-czarne opakowania, przyzwoita specyfikacja, niska cena i obietnica jakości – tak pozycjonuje się marka. Co za tym stoi? Czy to jakaś chińska masówka z innym logo? A może produkty powstające w Europie? Sprawdzamy.

Skąd się wziął Parkside?

Parkside to marka własna Lidla. W praktyce oznacza to, że Lidl nie produkuje tych narzędzi samodzielnie, tylko zleca je zewnętrznym firmom – najczęściej producentom OEM, którzy wytwarzają sprzęt również dla innych marek, ale z odpowiednim logo i designem dla konkretnego zleceniodawcy. W skrócie – Lidl zamawia, ktoś inny produkuje, a my dostajemy gotowy produkt z metką Parkside.

Marka Parkside jest obecna na rynku już od dobrych kilku lat i zyskała całkiem sporą rzeszę fanów, szczególnie wśród majsterkowiczów-amatorów. I trudno się dziwić – ceny są kuszące, a do tego w Lidlu regularnie pojawiają się nowe modele produktów.

Kto tak naprawdę produkuje narzędzia Parkside?

To pytanie zadaje sobie sporo osób, zwłaszcza tych, którzy lubią wiedzieć, co kupują. I tutaj zaczyna się robić ciekawie. Bo choć Lidl oficjalnie nie zawsze ujawnia producenta, to z danych z instrukcji obsługi, kodów EAN czy wpisów na forach majsterkowiczów można się sporo dowiedzieć.

Za produkcję narzędzi Parkside odpowiadają różne firmy – w zależności od typu urządzenia. Do najczęściej pojawiających się nazw należą:

Grizzly Tools – niemiecka firma produkująca m.in. elektronarzędzia, często właśnie dla marek własnych.

– niemiecka firma produkująca m.in. elektronarzędzia, często właśnie dla marek własnych. Kompernass – firma ściśle współpracująca z Lidlem, znana z produkcji AGD i narzędzi.

Jak więc widać – to nie są jakieś no-name’y z końca świata, tylko realne firmy z doświadczeniem. I choć często sprzęt Parkside powstaje w Chinach, to jakość wykonania nierzadko zaskakuje na plus. Wiele osób twierdzi, że nie są typowe „tanie narzędzia z marketu”, które rozpadają się po drugim użyciu.

Dlaczego Parkside jest taki tani?

Ceny urządzeń Parkside potrafią być znacznie niższe niż analogicznych narzędzi od renomowanych producentów. Sekret? Efekt skali i model biznesowy Lidla. Sieć zamawia ogromne ilości, często tylko na jeden „rzut” sprzedażowy, co pozwala znacząco obniżyć koszty produkcji i transportu. Do tego dochodzi fakt, że nie płaci się za reklamę, markowy wizerunek czy szeroką dystrybucję – wszystko idzie przez własne kanały Lidla.

Ale nie oszukujmy się – niektóre oszczędności są też efektem mniej rozbudowanych funkcji, nieco gorszych materiałów czy uproszczonej konstrukcji. Ale w domowych zastosowaniach często to zupełnie wystarcza.

Czy warto kupować narzędzia Parkside?

Tu zależy od tego, czego oczekujesz. Jeśli jesteś profesjonalistą, który używa narzędzi codziennie, to pewnie Parkside nie będzie Twoim pierwszym wyborem. Ale jeśli robisz coś okazjonalnie, od czasu do czasu musisz coś wywiercić, przyciąć czy poskręcać meble – to trudno o lepszy stosunek jakości do ceny.

Wielu użytkowników chwali Parkside za:

solidne wykonanie (jak na tę półkę cenową),

dużą dostępność akcesoriów,

3-letnią gwarancję.

Na minus – zdarzają się partie mniej udane, czasem trafiają się modele z drobnymi niedoróbkami albo szybko padającą baterią. Ale to raczej wyjątki niż reguła i taki sprzęt zawsze można reklamować.

Parkside Performance – co to za seria?

Warto też wspomnieć o linii Parkside Performance, która pojawia się w Lidlu od jakiegoś czasu. To taka „wyższa półka” w marce własnej – narzędzia mocniejsze, często z bezszczotkowymi silnikami, lepszymi akumulatorami i bardziej profesjonalnym wykonaniem. Nadal taniej niż u dużych graczy, ale już widać, że Lidl celuje w bardziej wyspecjalizowanych użytkowników.

Szeroka kompatybilność akumulatorów

Jedną z rzeczy, które szczególnie przypadły użytkownikom do gustu, jest system akumulatorowy Parkside X20V Team – wiele narzędzi korzysta z tego samego typu baterii, co ułatwia życie i pozwala zaoszczędzić pieniądze. Masz jedną ładowarkę, kilka baterii i możesz zasilać nimi wiertarkę, wkrętarkę, czy szlifierkę. To rozwiązanie, które wcześniej zarezerwowane było raczej dla takich marek jak Makita, Bosh, Dewalt czy Milwaukee.

Czy Parkside się opłaca?

Parkside to taki technologiczny odpowiednik samochodu Dacia – może nie ma prestiżu, na obudowie nie błyszczy rozpoznawalne na całym świecie logo, ale robi robotę. Dla przeciętnego użytkownika, który nie potrzebuje superspecjalistycznych narzędzi, to naprawdę sensowny wybór. A fakt, że za produkcją stoją realni gracze, a nie anonimowi dostawcy, tylko dodaje tu punktów do wiarygodności. Jasne, nie jest to sprzęt do zadań ekstremalnych, ale do prac domowych, garażowych czy ogrodowych – w sam raz. A jeśli coś pójdzie nie tak? Jest 3-letnia gwarancja, wsparcie i Lidl tuż za rogiem, gdzie możemy udać się z reklamacją.