Laptop Gamingowy to niekoniecznie spory wydatek

Łączność komputera z internetem zapewnić można na dwa sposoby – bezprzewodowo z wykorzystaniem WiFi w standardzie AC (obecnie przemianowanym na WiFi5) oraz przewodowo przez złącze RJ-45 o prędkości do 1Gbps. Skoro już o tym mowa, warto tutaj wspomnieć o 3 portach USB 3.1 Gen 1, 1x HDMI 2.0, złączu zasilania oraz audio. Wyróżnić też można to, że jeden z portów USB przyjmuje formę tak zwanego typu C – wąskiego, owalnego otworu – które zastępuje inne standardy. Oprawa dźwiękowa jest zapewniana przez układ wspierający technologię Dolby Audio oraz dwa wbudowane głośniki stereo dobrej jakości. Do kompletu nie mogło też zabraknąć kamerki internetowej – dostarcza ona obraz w rozdzielczości 720p. Drobną ciekawostka jest tutaj wbudowana przesłona, która zapewnia prywatność użytkownikowi komputera, w każdej chwili kiedy ten sobie tego zażyczy.