Politycy zmuszają Apple, by iPhone 12 sprzedawano z ładowarką. Mam nadzieję, że UE zrobi to samo

Decyzja o tym by w pudełku z nowymi iPhone’ami nie było zasilacza do ładowarki okazał się pomysłem na tyle kontrowersyjnym, że kilka tygodni później wciąż jest szeroko komentowany. Jak zauważa wielu komentatorów: wystarczyło użytkownikom dać wybór. Skoro użytkownicy nie potrzebują „kostki”, po prostu zamawialiby zestawy bez. Ale o ile z brakiem zasilacza w zestawie z telefonem jeszcze jestem w stanie przełknąć głupie tłumaczenia Apple, o tyle w przypadku sprzedaży indukcyjnej ładowarki MagSafe za 679 zł bez zasilacza — już nie.

Stanowisko Apple jest jasne: ekologia, dbanie o środowisko, wszyscy wszystko mają, nikt niczego nie potrzebuje. Ale wbrew temu co może się wydawać Cookowi i spółce, nie zawsze mają rację. I udowadniają im to włodarze kolejnych krajów. Kilka tygodni temu głośno było o tym, że lokalne prawo we Francji zmusi Apple do sprzedaży iPhone’ów 12 ze słuchawkami EarPods. A teraz wszystko wskazuje na to, że i ładowarki zostaną na firmie wymuszone. Póki co: w Brazylii.