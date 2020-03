Zalecenie, by bez potrzeby nie opuszczać naszych domów, obowiązuje już kilka dni. W domach pozostały dzieci i młodzież, część z nich została pod opieką rodziców. Z tego co obserwuje raczej jesteśmy zdyscyplinowani i stosujemy się do tego zalecenia, co jednak, gdy potrzebujemy konsultacji medycznej, bo któryś z domowników okazuje objawy chorobowe (inne niż koronawirus, do tego jest inna procedura)? To już jest problem i często w takiej sytuacji udajemy się do przychodzi, czyli miejsca, gdzie najłatwiej o zarażenie się jakąś chorobą.

Okazuje się, że nie jest to konieczne, ruszyły właśnie konsultacje lekarskie online na platformie usług telemedycznych Halodoctor.pl.

Rafał Piszczek, CEO Medfile.pl:

– Stworzyliśmy platformę, która wprowadza zdalną medycynę ze sfery planów i strategii do codziennej praktyki lekarzy. Halodoctor zamyka cały proces e-Konsultacji w jednej wielomodułowej aplikacji Medfile.pl. Nie ma przesady w przekonaniu, że uruchomienie platform telemedycznych rozpoczyna nową epokę w medycynie, w relacjach pacjenta z lekarzem. Zmieni się bowiem tak wiele, że w tej chwili nawet trudno wymienić czy choćby opisać wszystkie konsekwencje.

Aby odbyć konsultacje z wybranym lekarzem nie trzeba udawać się na wizytę do jego gabinetu, wystarczy skorzystać z nowej platformy, wybrać specjalizację lekarską, która nas interesuje i przy pomocy czatu tekstowego lub wideo omówić swój problem medyczny. Lekarze współpracujący z platformą mają możliwość wystawienia e-recepty, nawet bez konieczności posiadania przez pacjenta Internetowego Konta Pacjenta.

dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek, wiceprezes Centrum Badawczo Rozwojowego BioStat

– W Halodoctor.pl wypracowaliśmy idealne rozwiązanie dla lekarzy i pacjentów, w którym z poziomu jednej aplikacji można zarządzać grafikiem wizyt, dokumentacją medyczną pacjentów, rezerwować telekonsultację, wystawić pacjentowi e-Receptę. Wierzę, że to rozwiązanie znacząco ułatwi kontakty lekarzy i pacjentów.

E-receptę pacjenci mogą otrzymać e-mailem lub SMS w postaci kodu, który później okazują farmaceucie w aptece przy wydawaniu niezbędnych leków. Jak to dokładnie działa? Na początek wskazujemy specjalizację lekarską spośród dostępnych pozycji – Lekarz rodzinny, ginekolog, stomatolog, pediatra, kardiolog, dermatolog, urolog lub neurolog. Każdy lekarz współpracujący z platformą ma swój panel, w którym pacjenci wybierają spośród dostępnych dla danego lekarza wizyt online. Z chwilą, gdy nadejdzie już wybrany czas e-wizyty decydujemy się na formą kontaktu – czat, e-mail lub telefon, a po jej zakończeniu otrzymujemy na e-mail lub telefon naszą e-receptę, którą możemy zrealizować w pobliskiej aptece.

Szymon Błąkała członek rady nadzorczej Medfile S.A. i lider sekcji R&D w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat:

– Opracowanie kompletnego systemu, wraz z testowaniem i implementacją, to ponad pół roku pracy w sumie kilkunastu osób w trzech zespołach. Celem naszych działań było maksymalne uproszczenie i przejrzystość platformy, zarówno dla pacjenta, jak i lekarza. Dążymy do tego, aby osoba potrzebująca zdalnej porady medycznej miała możliwość jak najszybszego kontaktu z lekarzem specjalistą, w sposób nie tylko wygodny i bezpieczny, ale również gwarantujący wysoką jakość takiej e-Wizyty.

Jakie ceny? Twórcy platformy komunikują podstawową cenę usługi na kwotę 49 zł. Jednak jest to tylko minimum, przeglądając profile poszczególnych lekarzy zwykle spotykałem się z ceną od 50 do 150 zł, a u jednego z urologów konsultacja online kosztowała 300 zł. Nie jest tanio, jednak w niektórych przypadkach, zwłaszcza teraz, warto skorzystać z takiej formy konsultacji lekarskich, bez wychodzenia z domu.

Źródło: Biostat.