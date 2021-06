Kieszonkowcy kradną smarfony, by wyczyścić konta bankowe ich właścicieli

Nowy schemat działania przestępców się sprawdza — i choć części ofiar udało się odzyskać skradzione środki, to odnotowano także przypadki, w którym banki odmówiły zwrotów. Powodem były zaniedbania ze strony klientów – m.in. brak regularnych zmian haseł. Część z nich postanowiła pójść do sądu – walczą tam o odzyskanie środków twierdząc, że nie zrobili niczego złego: regularnie zmieniali hasła, a podczas kradzieży ich smartfon był zablokowany.

Na tę chwilę nic nie wskazuje na to, by problemem były jakiekolwiek luki w aplikacjach bankowych — ale przedstawiciele największych instytucji tego typu już teraz mówią o tym, że ich aplikacje otrzymują regularne aktualizacje. Zaczęto więc zachęcać użytkowników do tego, aby także dbali o instalacje najnowszej wersji tak szybko, jak to tylko możliwe. Moje pytanie: co z zabezpieczeniami dostępu do aplikacji? Bo wiadomo — tokeny otrzymywane na numer telefonu to pestka, kiedy ma się cały pakiet. Nagle jednak po latach karty-zdrapki wydają się może i mniej wygodne, ale zdecydowanie bardziej bezpieczne ;).

Źródło