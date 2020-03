RPP obniża stopy procentowe

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią prezesa NBP, Rada Polityki Pieniężnej na nadzwyczajnym posiedzeniu obniżyła dzisiaj stopy procentowe. Dla wszystkich kredytobiorców najważniejsza jeszcze szczególnie jedna z nich. Stopa referencyjna, która ma bezpośrednio wpływ na wskaźnik WIBOR3M, i która określa maksymalne oprocentowanie pożyczek konsumenckich. Stopa referencyjna spadła z 1,5% do 1%, czyli o 50 punktów bazowych i jest najniższa w historii. Jest to też pierwsze obniżka stopy referencyjnej o 5 lat, ostatnia miała miejsce w marcu 2015 roku.

Stopa referencyjna ma bezpośrednio przełożenie na wskaźnik WIBOR3M, czyli oprocentowanie na jakim banki pożyczają pieniądze między sobą. Większość kredytów hipotecznych udzielnych w złotych ma też oprocentowanie liczone na podstawie właśnie wskaźnika WIBOR3M, więc jego spadek spowoduje spadek oprocentowania kredytu, a co za tym idzie również spadek wysokości rat. Oprocentowanie kredytu to zazwyczaj suma WIBOR3M + marża banku, przy czym marża ustalana jest indywidualnie z każdym kredytobiorcą i może być różna.

Warto też wziąć pod uwagę, że banki zazwyczaj rewidują oprocentowanie kredytu raz na kwartał, ale wprowadzają zmiany w jego wysokości tylko wtedy, jeśli różnica wskaźnika WIBOR3M jest wyraźna. Wszystko zależy od konkretnych zapisów w umowie. W największym polskim banku, PKO BP, zmiana oprocentowania będzie miała miejsce dopiero wtedy gdy wskaźnik WIBOR3M zmieni się względem wcześniejszego odczytu o 25 puntków bazowych (0,25 punkta procentowego). Obniżka o stopy referencyjnej o 50 punktów bazowych z powodzeniem takich ruch zapewni, ale pamiętajcie, że rata spadnie dopiero po kolejnej rewizji oprocentowania. Maksymalnie może to potrwać nawet 3 miesiące.

O ile spadnie moja rata kredytu?

Spadek oprocentowania o 0,5 punktu procentowego dla kredytu w wysokości 300 000 PLN wziętego na 30 lat oznacza obniżkę raty o około 85 PLN. Nie jest to może dużo, ale w perspektywie kilkunastu miesięcy może uzbierać się z tego istotna kwota, którą zaoszczędzimy. Przygotowałem prosty kalkulator w arkuszu kalkulacyjnym, który pozwoli wam obliczyć o ile spadnie wasza rata, zarówno w przypadku, gdy braliście kredyt z ratami równymi, jak i malejącymi. W arkuszu trzeba tylko podać wartości w polach oznaczonych na zielono, czyli kwotę kredytu, okres kredytowania, wskaźnik WIBOR3M oraz marżę (znajdziecie ją w umowie kredytowej). Orientacyjna rata pojawi się w czerwonym polu. W przypadku kredytu z ratami malejącymi trzeba jeszcze podać pozostałą kwotę kapitału do spłaty. Zmieniając wysokość WIBOR3M z aktualnego ~1,6% na 1,1% będziecie mogli ocenić o ile mniej więcej spadnie wasza rata.

Arkusz w Google Docs znajdziecie tutaj (obecnie jest tylko możliwość pobrania, wyłączyłem edycję bo zrobiło się trochę za wesoło), c hoć proponuje raczej zapisać go sobie na swoim koncie i wtedy dopiero edytować, żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzać. Przygotowałem też arkusz Excela, który możecie pobrać tutaj. Pamiętajcie proszę, że kalkulator jest tylko orientacyjny (dokładność ~10 PLN).

O ile spadną raty kredytów konsumenckich?

Stopa referencyjna ma też wpływ na maksymalna oprocentowanie kredytów konsumenckich, które wynosi obecnie 10% (2 x (stopa referencyjna + 3,5%)). Ta wartość ma wpływ między innymi na oprocentowanie kart kredytowych oraz kredytów konsumenckich. Oprocentowanie długu na kartach kredytowych spadnie z 10% do 9% (jak słusznie zwrócił uwagę spajkss, sposób wyliczania maksymalnego oprocentowania się zmienił). W przypadku pożyczek i kredytów konsumenckich wszystko zależy od tego jak skonstruowana jest umowa, więc tutaj łatwo ewentualnej obniżki raty nie da się policzyć.

Niestety spadek stopy referencyjnej to zła wiadomość dla oszczędzających, oprocentowanie na lokatach w najbliższym czasie jeszcze bardziej spadnie. Biorąc jednak pod uwagę jak wiele osób jest zadłużonych na zakup mieszkania, to dla nich jest to z pewnością dobra wiadomość.