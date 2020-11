Cyberpunk 2077 na Xbox Series X i Xbox One X

Za 2 dni zaplanowany jest kolejny odcinek Night City Wire, ale CD Projekt RED postanowił dzisiaj opublikować około 10 minutowe wideo, w którym pokazuje jak Cyberpunk 2077 działa na konsolach Xbox. Nie mamy co prawda bezpośredniego porównania, bo pokazane są różne ujęcia zarówno na Xbox One X, jak i na Xbox Series X, ale pewne wnioski można wyciągnąć. Trzeba też pamiętać, że to jest ta sama gra. Dopiero w połowie przyszłego roku Cyberpunk 2077 dostanie aktualizację, która wyraźnie poprawi jakość grafiki na konsolach nowej generacji. Materiał możecie obejrzeć poniżej.

Mimo tego, że teoretycznie gra powinna wygląda identycznie, to widać jednak nieco lepszą jakość grafiki na nowszej konsoli. Trudno powiedzieć jak bardzo, bo swoje dokłada kompresja YouTube i rozdzielczość materiały źródłowego – 1080p. Na temat płynności trudno cokolwiek powiedzieć, na obu konsolach nie odnotowałem żadnych spowolnień. Trzeba jednak pamiętać, że jest to materiał edytowany, więc ewentualnych problemów nikt z pewnością by nam nie pokazał. Trudno też powiedzieć jakie ustawienia będą dostępne na obu konsolach, w Series X pewnie może to być rozdzielczość 4K.