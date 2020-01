Jak sprawdzić stan licznika sprowadzonego auta? To nie takie proste.

Media w ostatnich tygodniach prześcigają się w doniesieniach dotyczących kolejnych rekordów w cofaniu wskazania drogomierza. Wiemy już przynajmniej o trzech przypadkach, gdy wartość wskazania licznika zmieniono o ponad 1 mln km, a rekordzista może pochwalić się wynikiem rzędu 1,3 mln km. To wszystko pięknie wygląda, ale nie ma większego znaczenia w przypadku aut sprowadzanych do Polski.

Sprawdzenie stanu licznika w aucie sprowadzonym to wyzwanie

Tylko w minionym roku do Polski sprowadzono z zagranicy ponad 1 mln używanych aut o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Ponad 900 000 z nich to auta osobowe, które w ogromnej większości (ponad 500 000) pochodzą z Niemiec. I tak jest praktycznie każdego roku od ponad 15 lat, kiedy to weszliśmy do Unii Europejskiej i import aut z krajów wspólnoty rozkwitł. Niestety jak się okazuje nasi zachodni sąsiedzi nie prowadzą publicznej ewidencji, która umożliwiałaby sprawdzenie czy licznik w danym samochodzie nie został przekręcony. W większości przypadków jesteśmy zmuszeni zaufać sprzedawcy, od którego kupujemy auto. A jak zwraca uwagę Pan Radosław Grzela z firmy Spotawheel, Niemcy wcale nie są lepsi od Polaków:

Na pytanie “skąd Polacy ściągają używane samochody?” każdy intuicyjnie, oraz zgodnie z prawidłową odpowiedzią, wskaże na Niemcy. Szkopuł w tym, że nasi zachodni sąsiedzi traktują VIN jak świętość. W związku z tym pozyskanie informacji o historii samochodu sprowadzonego z Niemiec jest właściwie niemożliwe. A powinno być, bo Niemcy nie są w tej kwestii specjalnie uczciwsi od Polaków. TUV Süd w 2011 roku szacowało , że ⅓ samochodów na niemieckim rynku wtórnym miała zafałszowany przebieg.

Parlament Europejski zauważył problem braku spójnego systemu monitorowania przebiegów w samochodach na terenie wspólnoty już 2 lata temu. Wtedy też przyjął rezolucję, która trafiła do Komisji Europejskiej. Ten organ powinien być w stanie stworzyć odpowiednie przepisy dla wszystkich krajów członkowskich i mogłoby to się stać bazą dla ogólnoeuropejskiego systemu. Problem tylko w tym, że do dzisiaj KE nie podjęła tematu. A problem istnieje, o czym nie trzeba chyba nikogo przekonywać.

W innych krajach jest trochę lepiej