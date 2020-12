Jak waszym zdaniem powinno się oceniać gry we współczesnym świecie?

Zobacz też: Cyberpunk 2077 to gra bliska ideału? Recenzje są bardzo przychylne!

Jak oceniać gry, które się zmieniają?

Nie jestem fanem „cyferkowych” ocen w ogóle. Uważam, że są kompletnie bez sensu. Recenzent nie po to pisze ścianę tekstu, by wszystko spłycić do jakiejś cyferki, która — jak dobitnie (kolejny raz) pokazały ostatnie dni — jest bezwartościowa. Regularnie jednak czytam, że te błędy to czas przejściowy. Że będą łatki, będą udoskonalenia, wszystko będzie działać znacznie lepiej — kiedyś. Tak samo zresztą sprawy wyglądały z Wiedźminem 3. Ale to problemy która nie dotyczą wyłącznie CDPR, a całej współczesnej branży gier — przynajmniej tych AAA. Z podobnymi kłopotami i mechanizmami zmagają się też inne produkcje, a Skyrim, mimo że debiutował 9,5 lat temu, po dziś dzień dostarcza uśmiechu swoimi bugami. Będąc cyfrowym emigrantem, pamiętając (znacznie skromniejszą i mniej skomplikowaną) branżę sprzed kilku dekad, mam jednak dość ortodoksyjne podejście do tematu oceny gier.

I uważam, że nie ma absolutnie niczego złego w napisaniu kilku recenzji tego samego produktu w odstępach kilku tygodni, miesięcy czy nawet lat. Przykład No Man’s Sky pokazuje, że tytuły zniszczone na premierze po czasie zyskują zupełnie nową jakość i dostarczają od groooma frajdy. Ale kupując grę typu single player: czy to w wersji cyfrowej, czy pudełkowej, w dniu premiery – oceniam to, co jest tu i teraz. A nie to, co może być kiedyś: za kilka miesięcy czy kilka lat. Dlatego nawet w kontekście Cyberpunk 2077 — dla mnie gra dostępna na płycie jest już produktem, który producenci uznali za kompletny. W takiej formie kod trafił do tłoczni, najwyraźniej więc uznano że gra jest skończona. Dlatego tak na dobrą sprawę nie widzę niczego złego w opiniach graczy o produktach BEZ instalacji day1 patcha — tym bardziej, że dla niektórych pobranie kilkudziesięciu gigabajtów danych jest poza zasięgiem. Choć jako jeden z tych, który ma przyjemność zapoznać się z wieloma produkcjami przed premierą doskonale rozumiem, że nikt o zdrowych zmysłach nie bawiłby się w takie tortury w przypadku ogrywania do recenzji. Bo to często odbiera przyjemność zabawy.