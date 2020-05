iOS 13.5 już dostępny. Łatwiejsze odblokowywanie urządzenia w czasach noszenia masek

Aktualizacja 13.5 dla iOS może i nie przynosi tylu zmian co kolejna „duża” wersja systemu, ale trzeba przyznać, że tym razem zmian jest naprawdę pod dostatkiem. Wśród najważniejszych z nich niewątpliwie warto wymienić zmiany w szybszym dostępie do smartfona mimo zakrytej twarzy. Proces odblokowywania został nieco usprawniony, by mimo trudnej sytuacji móc jak najbardziej komfortowo korzystać ze smartfonów i tabletów firmy. Od teraz chwytając urządzenie możemy automatycznie wyświetlić pole wpisywania kodu pin, kiedy przesuniemy palcem od dolnej krawędzi ekranu. Dodatkowym usprawnieniem jest także opcja dostępu w ten sposób do uwierzytelniania w aplikacjach — m.in. App Store czy Apple Pay. Tych, w których na co dzień korzystaliśmy z Face ID, które z oczywistych względów stało się w dużej mierze bezużyteczne. Jeżeli korzystacie z aplikacji FaceTime — to teraz przy rozmowach grupowych możecie nareszcie wyłączyć automatyczne powiększanie okienka aktywnego użytkownika. Ponadto znalazły się mniejsze i większe poprawki związane ze stabilnością i bezpieczeństwem działania systemu. Co ciekawe – wymienione na liście powiadomienia o narażeniu na COVID-19 są… najwyraźniej niedostępne w naszym kraju.