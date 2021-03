A co poza grami? Chcąc przetestować słuchawki dłużej — skorzystałem z nich również podczas jednej z wideokonferencji online. Nie ukrywam, że bardzo sobie je tam chwaliłem — mikrofon z funkcją redukcji szumów, który wyciszał się po podniesieniu ramienia do góry, pozwalał na wygodne prowadzenie rozmowy , a jakość dźwięku cieszyła zarówno mnie, jak i moich rozmówców.

HyperX Cloud Stinger Wireless do konsol i komputerów, ale…

Nie ma kabla — jest kilkanaście godzin działania na jednym ładowaniu. Niestety tym co boli najbardziej jest, dokładnie jak w przypadku oficjalnych, bezprzewodowych, słuchawek Playstation, to konieczność korzystania z wtyczki USB. Jest to o tyle niewygodne, że jedno wejście USB musimy całkowicie poświęcić na rzecz słuchawek, niezależnie od tego czy będą one wykorzystywane na PC, czy konsoli. Staje się to szczególnie niewygodne, gdy pojawi się chęć podłączenia do laptopa. Wtyczka sprawia wrażenie bardzo delikatnej i mocno podatnej na uszkodzenia. Przypadkowe zahaczenie może spowodować ułamanie się newralgicznego elementu urządzenia. No i też przełączanie się między platformami wiązać się będzie z nieustanną koniecznością dbania o to, by przekaźnik USB był tam gdzie należy. I tak — wiem że MacBooki to nie komputery do gier, ale wszystkie urządzenia wyposażone wyłącznie w USB typu C będą potrzebowały dodatkowej przejściówki.