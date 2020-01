Filmowe hity przede wszystkim w lutym na HBO. Pełna lista premier

Filmy w lutym na HBO

Niejako na fali popularności filmu o historii zespołu Queen powstał też obraz poświęcony Eltonowi Johnowi. „Rocketman” z Taronem Egertonem w roli głównej i w reżyserii Dextera Fletchera okazał się zaskakująco udaną produkcją, a widownia na pewno świetnie bawiła się w kinach słuchając największych hitów Eltona Johna. Teraz będzie można usłyszeć je w domu i poznać wyboistą drogą do sukcesu wykonawcy – pamiętajcie tylko o odpowiednim nagłośnieniu, by najlepiej się bawić. Jeśli oczekujecie czegoś mroczniejszego, to „Brightburn: Syn ciemności” może sprawdzić się w roli horroru (dramatu?), w którym oglądamy tak jakby alternatywną rzeczywistość, a w niej Supermana, który nie stanął po stronie dobra, lecz korzysta ze swoich mocy, by pozbywać się wadzących mu osób.

Ja nareszcie nadrobię „Men in Black: International”, bo przegapiłem film w kinach, a jestem ciekaw tego, jak bardzo daleko odpłynęła ta franczyza od tego, czym była na początku. Nieobecność głównych agentów nie musiała się skończyć wpadką, ale nie wierzę, że filmowi brakuje atutów. Dla osób poszukujących czegoś lżejszego, a także źródła humoru znajdzie się „Wieczór gier” z Jasonem Batemanem i Rachel Adams. To prawdopodobnie jedna z najlepszych komedii w ostatnim czasie, o ile oczywiście dysponujecie odpowiednią dawką dystansu.

Świetny dokument „McMiliony” i 10. sezon „Współczesnej rodziny” w lutym na HBO

Wśród seriali i programów dokumentalnych na pewno warto zainteresować się nowym sezonem „Współczesnej rodziny”, bo właśnie w lutym debiutuje już 10. seria tego sitcomu. Moje oczy zwrócone będą jednak przede wszystkim na dokument pod tytułem „McMiliony”, w którym ujrzymy kulisy loterii organizowanej przez sieć restauracji McDonald’s, nad której przebiegiem miał czuwać jeden ze stróży prawa. W późniejszym czasie okazało się, że udało mu się wyprowadzić z loterii ogromne pieniądze nie zwracając niczyjej uwagi. Premiera już 6 lutego, a nowe odcinki będą pojawiały się co tydzień.

Część z tych premier, w tym „McMiliony”, trafi oczywiście także na HBO GO.

Nowości i premiery w lutym na HBO

Polecane tytuły:

Kraina cudów (Wonder Park) – animacja o ośmioletniej dziewczynce, która za sprawą swojej wyobraźni przenosi się do ukrytego w lesie niezwykłego wesołego miasteczka (premiera 2 lutego, HBO)

(Wonder Park) – animacja o ośmioletniej dziewczynce, która za sprawą swojej wyobraźni przenosi się do ukrytego w lesie niezwykłego wesołego miasteczka (premiera 2 lutego, HBO) Szczypta romansu (Just Add Romance) – dwoje zafascynowanych sobą ambitnych szefów kuchni staje do walki w programie telewizyjnym (premiera 6 lutego, HBO)

(Just Add Romance) – dwoje zafascynowanych sobą ambitnych szefów kuchni staje do walki w programie telewizyjnym (premiera 6 lutego, HBO) McMiliony odc. 1 (McMillions Ep. 01) – serial dokumentalny HBO przedstawiający historię byłego policjanta, który przez lata czuwał nad prawidłowością organizowanej przez McDonald’s loterii, z której potajemnie wykradł miliony dolarów (premiera pierwszego odcinka 6 lutego, kolejne w czwartki, HBO)

(McMillions Ep. 01) – serial dokumentalny HBO przedstawiający historię byłego policjanta, który przez lata czuwał nad prawidłowością organizowanej przez McDonald’s loterii, z której potajemnie wykradł miliony dolarów (premiera pierwszego odcinka 6 lutego, kolejne w czwartki, HBO) Rocketman (Rocketman) – opowieść o wczesnych latach życia Eltona Johna, ikony popkultury i jednej z największych osobowości XX wieku. Reżyseria Dexter Fletcher (premiera 9 lutego, HBO)

(Rocketman) – opowieść o wczesnych latach życia Eltona Johna, ikony popkultury i jednej z największych osobowości XX wieku. Reżyseria Dexter Fletcher (premiera 9 lutego, HBO) Współczesna rodzina XI, odc. 1 (Modern Family XI Ep. 01) – jedenasty sezon serialu komediowego przedstawiającego codzienne życie wielopokoleniowej i wielokulturowej amerykańskiej rodziny (premiera pierwszego odcinka 9 lutego, kolejne w niedziele, HBO3)

(Modern Family XI Ep. 01) – jedenasty sezon serialu komediowego przedstawiającego codzienne życie wielopokoleniowej i wielokulturowej amerykańskiej rodziny (premiera pierwszego odcinka 9 lutego, kolejne w niedziele, HBO3) Romeo i Julia: Poza słowami (Romeo And Juliet: Beyond Words) – oryginalna adaptacja największego dzieła Szekspira w wykonaniu tancerzy brytyjskiego The Royal Ballet (premiera 13 lutego, HBO)

(Romeo And Juliet: Beyond Words) – oryginalna adaptacja największego dzieła Szekspira w wykonaniu tancerzy brytyjskiego The Royal Ballet (premiera 13 lutego, HBO) Brightburn: Syn ciemności (Brightburn) – horror z elementami kina science fiction o tajemniczym przybyszu z kosmosu, który sieje na Ziemi spustoszenie (premiera 16 lutego, HBO)

(Brightburn) – horror z elementami kina science fiction o tajemniczym przybyszu z kosmosu, który sieje na Ziemi spustoszenie (premiera 16 lutego, HBO) Men in Black: International (Men In Black: International) – agenci MIB wracają, aby po raz kolejny uratować świat przed śmiertelnym zagrożeniem z kosmosu. Chris Hemsworth oraz Tessa Thompson w rolach głównych (premiera 23 lutego, HBO)

(Men In Black: International) – agenci MIB wracają, aby po raz kolejny uratować świat przed śmiertelnym zagrożeniem z kosmosu. Chris Hemsworth oraz Tessa Thompson w rolach głównych (premiera 23 lutego, HBO) Zagadki Hailey Dean: Śmierć na posterunku (Hailey Dean Mysteries: Death On Duty) – błyskotliwa Hailey Dean powraca, aby rozwiązać kolejną tajemniczą sprawę morderstwa (premiera 27 lutego, HBO)

(Hailey Dean Mysteries: Death On Duty) – błyskotliwa Hailey Dean powraca, aby rozwiązać kolejną tajemniczą sprawę morderstwa (premiera 27 lutego, HBO) Wieczór gier (Game Night) – grupa przyjaciół, regularnie spotykająca się na wspólne gry, usiłuje rozwiązać tajemnicę morderstwa. Rachel McAdams w jednej z głównych ról (premiera 29 lutego, HBO)

Seriale w lutym na HBO – nowości i kontynuacje

